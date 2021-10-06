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債務僵局短期有解 共和黨提議暫時提高舉債上限

美考慮釋出戰備石油 以控制油價激漲

債務僵局短期有解 共和黨提議暫時提高舉債上限

編譯葉亭均／綜合外電
美國參院共和黨領袖麥康諾提議暫時拉高舉債上限。（美聯社）
美國參院共和黨領袖麥康諾提議暫時拉高舉債上限。（美聯社）

民主黨人士暗示他們將接受參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）提出將舉債上限期限延後至12月的提案，以化解聯邦債務在未來兩周內違約的風險，不過，這也增加年底前美國再次上演政治紛爭戲碼的可能性。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）尚未公開回應，但與他會面的參院民主黨議員表示，已準備好推動短期內提高舉債上限。不過，他們仍將持續反對動用調和程序、只靠民主黨的票來通過長期調高舉債上限。

麥康諾提議的內容，是把聯邦債務上限提高一個固定的美元金額，足夠財政部支應到12月，屆時國會需要再度投票表決以避免聯邦債務違約。到時候也可能適逢民主黨試圖推動大規模稅務和支出法案，以及國會也不得不再次採取行動為政府提供資金來源，以避免政府停擺。

共和黨人表示，民主黨人可以利用這中間的幾周時間，使用立法協商程序來通過延長債務上限的議案，民主黨人此前拒絕這一方式，理由是過於繁瑣且有風險。奈康諾說，共和黨人將做出讓步，以協助加快這一程序。

美國財政部預期，現在距離耗盡避免政府違約的非常規措施只有不到兩周的時間。兩黨政策中心6日警告說，如果不提高債務上限，可能會延後支付失業救濟金、數百萬聯邦雇員的薪資，以及醫療保險金。

分析師表示，美國違約可能會造成全球金融體系震盪，並導致數百萬人失業。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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