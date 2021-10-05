拜登「談判大師」幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

美國總統拜登「談判大師」的封號將幻滅？（路透）

紐約郵報(New York Post)社論指出，過去兩周拜登 總統與執政團隊嘗試各種政治手段，以協商調高國債上限和多項重大法案，但拜登的表現卻與「參院談判大師」封號不符，也不像他自稱「唯一有辦法促成兩黨協議的人」；不禁讓人紐約大都會隊(New York Mets)經理史坦戈(Casey Stengel)說過的那句名言：「這邊難道沒人會打球嗎？」

國會必須在10月18日期限之前調高國債上限，參院共和黨 領袖麥康諾(Mitch McConnell)已經表明，民主黨應該自行設法，透過預算 協調程序獨力解決。

文中寫道：「拜登並不介意使用預算協調程序處理其他重大支出法案，但這次卻不願這麼做。為什麼呢？因為到時候共和黨就能在期中選期時說『民主黨把國債上限提高了好幾兆』，一口咬定民主黨不是能對預算負責任的政黨。」

紐郵指出，拜登說由於預算已經用掉，因此接近舉債上限，而且預算都是獲得兩黨議員表決通過的，如此論點四平八穩，但共和黨則反擊說，今年民主黨想要增加數兆支出。

文中分析，這一切就是政治，政治人物就是專門做這些事情，拜登擔任聯邦參議員期間，就三次投票反對調高舉債上限。

社論當中指出，聰明的政治人物懂得透過軟硬兼施的手段達到目的，但拜登對沒有為共和黨提供任何誘因，但也沒對共和黨祭出任何威脅，拜登的勸說方式基本上根本無法說動任何人。

紐郵寫道，拜登呼籲反對黨別讓他難堪，應該讓他達成所有目標，但現在共和黨具有優勢，因此就連有機會拉攏成功的聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)和柯林斯(Susan Collins)都不願讓步。麥康諾一針見血的評論則是，民主黨既然想要靠自己完成所有政策，「他們就應該想辦法自行籌措所有預算」。

紐郵指出，拜登在基礎建設法案上對民主黨進步派屈服，很快也將在政府預算上限方面向共和黨低頭，「所謂傑出的談判高手，不過如此而已」。