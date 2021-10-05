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25年來首次 川普跌出富豪榜前400

編譯孫梁／綜合5日電
川普大樓被視為川普財富的象徵之一。(美聯社)
川普大樓被視為川普財富的象徵之一。(美聯社)

前總統川普今年跌出美國前400富豪的排行榜，為過去25年來首次。富比世(Forbes)雜誌5日報導，川普的淨資產去年減少6億元，估計現約坐擁25億元資產。擠進排行榜第400位、擠掉川普的富豪，是擁有29億元資產的阿肯色州投資銀行家史蒂芬斯。

位於大都市的房地產是川普的核心財富，但他的財富價值去年下跌。川普從政前就名列富比世富豪榜，進榜多年後，今年跌出榜外。

川普從繼承父業開始房地產生意，並成為交易高手，繼而轉戰電視秀節目，奠定了從政的總統之路。但川普擁有多少資產一直受到質疑並引起爭議，部分原因是他入主白宮後仍不公布個人税表。

川普曾稱富比世排行榜對他的財富估計不準，他2005年表示個人資產已超過100億元，是富比世估計的兩倍。

川普表示，私人企業中的個人財富很難估算。而富比世對他的財富估算更難，因為川普房地產帝國是由數百個私營地產企業組成，每個企業的價值多寡都面臨爭議。

富比世對川普財富的估算，是把單個地產公司的價值相加，以公開披露的相似房產價值為基礎，並參考房地產市場專家的意見，最後減去公司的負債。富比世的資深編輯亞歷山大說，對川普資產的估算，與房屋的價值評估類似。

川普五年前就任總統時，不顧可能面臨的利益衝突，在個人公司的歸屬上做出了「不剝離關係，而是繼續擁有」的關鍵決定。如果他當年決定剝離，然後把所得資金投入S&P 500市場，那麼他不但將贏得道德聲譽，而且還可避免資本所得稅，致使今天的財富將約達70億元。

在今年富比世的前10位富豪中，九個來自高科技行業，亞馬遜公司貝佐斯的財富估計為2010億元，已連續四年高居榜首。第二至第五位分別是特斯拉公司馬斯克的1900億元、臉書公司查克柏格的1340億元、微軟公司比爾蓋茲的1340億元，和谷歌公司佩奇的1230億元。

因疫情導致財富縮水，前總統川普25年來首次跌出富比世400大富豪榜外。(美聯社)
因疫情導致財富縮水，前總統川普25年來首次跌出富比世400大富豪榜外。(美聯社)

川普 富比世 房地產

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