相隔7個月後 美宣布蘇利文將訪歐會晤楊潔篪

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。美聯社

美國 白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）5日宣布，國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）將訪問歐洲，在瑞士蘇黎世與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 會晤，雙方將延續美國總統拜登與中國國家主席習近平上月9日的通話所提，負責任地管理美中競爭。

這將是蘇利文和楊潔篪今年第二度會面，美中外交高層今年3月18日在美國阿拉斯加舉行會談，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與蘇利文共同會見楊潔篪與中國外交部長王毅，雙方在會前公開談話就劍拔弩張，你來我往，最後閉門會議結束也未發表聯合聲明。

其間歷經拜習二度通話、副國務卿薛曼（Wendy Sherman）訪問天津，美國也正在積極運作促成10月底G20會議時，拜習在場邊會晤。

這趟訪歐行程，因蘇利文將與楊潔篪會面備受關注，據媒體報導，兩人將磋商拜習會。

霍恩表示，蘇利文還將造訪布魯塞爾與巴黎，會晤法國總統外交顧問伯納（Emmanuel Bonne）、北大西洋公約組織（NATO）的國安顧問和歐盟代表等歐洲官員。

霍恩表示，蘇利文屆時除了重申跨大西洋聯盟的重要性，討論具有共同利益的一系列議題外，也會向歐洲盟友說明與楊潔篪會談成果。