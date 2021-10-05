紐時分析：國債違約迫在眉睫 麥康諾究竟想要什麼？

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)。美聯社

2006年3月，美國面臨政府債務違約危機時，身為參院共和黨 團第二號人物的肯塔基州聯邦參議員麥康諾 (Mitch McConnell)，私下透露消息讓小布希總統執政的白宮知道，距離提高舉債上限表決，只差兩票就能過關。紐約時報報導，當時的白宮幕僚長卡德(Andrew Card)於是忙著打電話交涉，說服兩位民主黨參議員同意幫忙投票。

然而，卡德所作所為卻根本不是麥康諾想要的，麥康諾真正目的是憑藉鞏固共和黨票數提高舉債上限，逼迫小布希(George W. Bush)政府付出代價，對於某些議題做出讓步。報導指出，麥康諾對卡德發飆怒斥：「我才不需要你那幾張該死的票。」後來發展是，麥康諾僅僅憑著共和黨參議員的票數，就完成了提高國債上限的任務。

當年為調高國債上限投下反對票的參議員，包括了德拉瓦州聯邦參議員拜登以及伊利諾州聯邦參議員歐巴馬。

報導指出，卡德從來不知道當時麥康諾舞劍，意圖到底為何。但卡德透過親身經驗學到教訓：麥康諾長久以來擅長利用政府需要提高舉債上限的時間點，做為謀求政策利益的政治操作槓桿，這套手法其實兩黨國會領袖都曾運用。

如今，另一次國債違約風暴恐將於兩周後上演，麥康諾葫蘆裡賣什麼藥，外界仍然霧裡看花。麥康諾4日致函拜登總統寫道：「我們並沒有提出要求清單。」

紐約時報分析，參院共和黨領袖麥康諾這回目的似乎是想引爆民主黨內部互鬥，而他自己與其他共和黨同僚則在一旁隔岸觀火，隔絕於可能讓共和黨陣營出現意見分歧的議題之外。

麥康諾指出，民主黨要自行為國債危機找到解決辦法，採循複雜繁瑣的預算協調程序(reconciliation)，避開共和黨的杯葛手段。麥康諾回答媒體詢問時說：「我已經講了兩個月了，我就是想要他們採行預算協調途徑。」

參院預算委員會成員、民主黨馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)說，麥康諾一心一意追求目標，就是在2022年期中選舉贏回參院掌控權。范霍倫分析，對麥康諾來說，這個目標意味著「無所不用其極運用手邊資源扯拜登後腿，就算傷害國家利益也在所不惜」。

紐約時報分析，另一項可能因素為，麥康諾無法有效掌握共和黨團成員的投票動向，因此不願鋌而走險，以免惹怒共和黨基本盤。共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)有意角逐總統大選都已不是秘密，都希望爭取更多選民支持。

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員布朗特(Roy Blunt)指出，如果不必公開投票(public ballot)，其實大約有40或45名共和黨參議員實願意支持調高國債上限。布朗特說，另外那5票就是問題關鍵所在。