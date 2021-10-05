中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

美媒4日專訪1名逃到歐洲的前新疆公安 ，他披露中國 對維族採取「系統性酷刑」，許多人被「屈打成招」，承認犯下恐怖活動罪。這名公安的說法也符合另2名受訪維族人士的證詞。

在長達3小時的專訪中，一名自稱姓「江」（Jiang，音譯）的前公安人員告訴美國有線電視新聞網（CNN），2014年，北京啟動「嚴厲打擊分離主義」行動，凡是戴面紗、蓄鬍，或是生養太多兒女的維族人都可能被送往監獄或拘留中心。隔年，在中國國家主席習近平指示下，中央計劃自各省招募15萬名公安助理，加入「援疆計畫」（Aid Xinjiang）。

影片來源：YouTube CNN

江員的上司要求他報名參加計畫，還說「分離主義勢力意圖分裂祖國，我們必須把他們全部殺掉」。由於江員當時擔任公安已有10年，正期待升遷，加上這個職位開出2倍薪水，還提供其他福利，因此他決定接受。在行動高峰期，他約被徵召3至4次，前往新疆多個地區參與任務。

江員表示，在新疆，每名公安執行常規夜間任務時都會拿到「抓人名單」，有時還會規定公安必須達成官方設定的拘捕人數，「一切都經過預先計畫，名單有自己的一套系統，每個人都必須達標」。

他表示，如果有人拒捕，公安就會用槍抵住他們的頭，然後說：「不要動，誰動就槍斃誰！」此外，公安也會組隊搜查住家，從電腦和手機裡下載資料，甚至會假借居民委員會的名義召集當地民眾，接著把他們「一網打盡」。

暴力逼供 打到跪地痛哭求饒

逮捕維族人後，公安還會對他們進行審訊。江員回憶：「我們會踢他們或打他們，打到他們身上都是瘀青紅腫，最後跪在地上痛哭求饒。」他在新疆期間，每位被拘留者都會在審訊時遭到暴力對待，除了男女囚犯，甚至連14歲兒童都不能倖免。

公安會使出各種不同的手段來逼供，包括將人銬在金屬或木製的「老虎椅」（Tiger chair，其功用是讓囚犯動彈不得）、吊在天花板，並採取性暴力手段、電擊、水刑等。

囚犯通常會被迫保持清醒數天之久，期間完全沒有食物和水，公安們「各出奇招，有人會使用鐵撬和帶鎖的鐵鍊，也有人會踩在囚犯臉上，強迫他們認罪」。

電擊生殖器 逼囚犯強暴囚犯

江員說，這些囚犯遭控犯下恐怖活動罪，但他認為，他參與逮捕的數百名囚犯中根本「沒有人」犯過罪，「他們都只是普通人」。

江員指出，拘留所內還有一種酷刑，「如果你想讓人招供，就用兩頭尖尖的棒子，兩端綁上2條電線，然後電擊囚犯的生殖器」。

另一項「非常常見的手段」，就是公安會命令其他囚犯強暴新來的男性囚犯。直到囚犯認罪後，酷刑才會停止，囚犯接著被轉送至監獄或拘留中心。

江員形容，那段時期是「戰鬥時期」，新疆被視為戰區，公安被告知維族是全國公敵。他們也知道，短短1年內就有90萬維族和其他少數民族遭到拘留。但是公安若違抗上級命令，自己也會被捕。

他坦言，自己在審訊過程中不得不扮演「黑臉」的角色，但他會避免使用最殘忍的手段。有些同事把這單純視為工作內容，也有些同事是「心理變態」。

據報導，江姓公安向CNN出示自己的公安制服、識別證，以及相關文件、照片、影片等，證明自己所言屬實，但為保護他在中國的家人，其身分無法對外公開。

江員表示，如今他知道自己不可能再回到中國，「他們會把我打個半死。我會被逮捕，還會面臨很多問題。變節、叛國、洩露政府機密、顛覆這些罪名，一個都不會少。我幫維吾爾人說話的事實，也代表我可能遭控參與恐怖組織」。

江說，早在他到新疆工作前，就已對共產黨日益嚴重的貪腐問題感到失望，此後他決定「站在人民這一邊」，逃離中國並揭露一切。「中共假裝為人民服務，但他們實際上是一群只想實現獨裁統治的人。」

CNN問及，如果他與過去逮捕過的囚犯再次面對面，他會怎麼做，江員回答，他肯定會「嚇壞」，並且立刻逃離現場。「我確實有罪，我希望這種情況不會再度發生。我也希望得到他們的寬恕，但對於遭受過這種折磨的人來說，真的太困難了。」

江員說：「我要怎麼面對這些人呢？即使我只是一個士兵，仍然應該對發生的事負責。士兵必需執行命令，但有這麼多人一起做了這件事，我們都必須對這件事負責。」