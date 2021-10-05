我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

70年逾21萬兒童受害 法天主教神職人員性侵調查公布

英國防部：英美日澳加紐將在南海聯合行動

中央社倫敦5日專電
英國伊麗莎白女王號航艦。美聯社
英國伊麗莎白女王號航艦。美聯社

英國國防部今天表示，伊麗莎白女王號航空母艦打擊群未來兩周將聯合美、日、澳、加、紐等國在南海航行，隨後將訪問印度

英國國防部指出，自5月底從英國出發、展開首次行動部署至今，打擊群在橫跨黑海至菲律賓海的水域執行了一系列海、空任務。編隊艦艇與汶萊、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、韓國、泰國及越南等印太區域夥伴進行操演，具體展現英國「向印太傾斜」（Indo-Pacific tilt）的政策方針。

英國國防部預告，打擊群的部署行動已來到中期階段，正為返航穿越印太、中東及地中海區域進行整備。在接下來的兩周期間將與美國、日本、澳洲、加拿大、紐西蘭等國家的艦艇與軍機在南海航行和活動。

打擊群接著將轉往印度。在印度，打擊群將與印度海軍演訓，並在航向波斯灣前，與阿曼、阿拉伯聯合大公國（UAE）等中東國家進行海、空演訓。英國陸軍與阿曼陸軍也將同時進行操演，並與打擊群艦艇共同驗證雙方海、陸軍力聯合作戰能力。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，伊麗莎白女王航艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群持續展現英國對全球安全與國際結盟的承諾。打擊群的訪問及演訓行程結束後，英國仍將與盟友和夥伴合作，包括巡邏艦艇「添馬艦」（HMS Tamar）及「史佩艦」（HMS Spey）在印太區域執行常態部署，以及「五國聯防」（FPDA）夥伴在全球各地緊密互動。

華勒斯預告，打擊群編隊45型（Type 45）驅逐艦「鑽石」（HMS Diamond）近日將參與在馬來西亞半島東南水域舉行的「柔佛黃金」（Bersama Gold 2021）聯合演訓，紀念FPDA協議簽署50年。

FPDA的簽署國為英國、新加坡、澳洲、紐西蘭及馬來西亞等大英國協成員。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，英國致力強化與印太區域的連結；伊麗莎白女王航艦打擊群的行動部署展現了英國深化與印太區域經濟、外交及安全夥伴關係的意願。透過訪問和共同操演，英國與區域夥伴正在捍衛共同利益、支持區域穩定並推展新的貿易機會。

英國 印度 國防部

上一則

潛艦合約齟齬後 馬克宏會見美國務卿布林肯

下一則

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

延伸閱讀

國安部長：1.2萬海地偷渡客已准入美 還有5000件處理中

國安部長：1.2萬海地偷渡客已准入美 還有5000件處理中
潛艦合約引發爭議 法國防長會英國防大臣取消

潛艦合約引發爭議 法國防長會英國防大臣取消
大法官布萊爾沒要退休：不想死在任內 也不想永遠留任

大法官布萊爾沒要退休：不想死在任內 也不想永遠留任
NBA／庫柯奇進名人堂：感謝喬丹修理我

NBA／庫柯奇進名人堂：感謝喬丹修理我

熱門新聞

美國財政部長葉倫警告國會，若不能在10月18日之前調高或者暫時凍結舉債上限，財政部將用盡資源無法償債。 路透

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

2021-09-28 23:37
美國與中國就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。（路透）

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

2021-10-03 09:46
國稅局(IRS)1日提醒美國公民、稅法定義居民和任何境內法人實體，提交《國外銀行和金融帳戶報告》(FBAR) 的延期截止日為今年10月15日。(美聯社)

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

2021-10-01 15:33
美國新冠疫情病歿人數在上個月20日超過西班牙流感的紀錄後，1日突破70萬大關。圖為在華盛頓紀念碑旁的一個展覽，紀念美國爆發新冠疫情以來的死難者。（路透）

新冠口服藥 讓住院死亡率減半...治療更快、費用更低 終結疫情現曙光

2021-10-02 02:30
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
美國貿易代表戴琪。 路透

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

2021-10-02 07:59

超人氣

更多 >
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗
臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復
潘朵拉文件曝 蔡崇信藉境外公司操盤阿里巴巴IPO

潘朵拉文件曝 蔡崇信藉境外公司操盤阿里巴巴IPO
無意加深對中貿易緊張 戴琪將再與劉鶴對話

無意加深對中貿易緊張 戴琪將再與劉鶴對話