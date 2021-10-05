英國防部：英美日澳加紐將在南海聯合行動

英國伊麗莎白女王號航艦。美聯社

英國國防部 今天表示，伊麗莎白女王號航空母艦打擊群未來兩周將聯合美、日、澳、加、紐等國在南海航行，隨後將訪問印度 。

英國國防部指出，自5月底從英國出發、展開首次行動部署至今，打擊群在橫跨黑海至菲律賓海的水域執行了一系列海、空任務。編隊艦艇與汶萊、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、韓國、泰國及越南等印太區域夥伴進行操演，具體展現英國「向印太傾斜」（Indo-Pacific tilt）的政策方針。

英國國防部預告，打擊群的部署行動已來到中期階段，正為返航穿越印太、中東及地中海區域進行整備。在接下來的兩周期間將與美國、日本、澳洲、加拿大、紐西蘭等國家的艦艇與軍機在南海航行和活動。

打擊群接著將轉往印度。在印度，打擊群將與印度海軍演訓，並在航向波斯灣前，與阿曼、阿拉伯聯合大公國（UAE）等中東國家進行海、空演訓。英國陸軍與阿曼陸軍也將同時進行操演，並與打擊群艦艇共同驗證雙方海、陸軍力聯合作戰能力。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，伊麗莎白女王航艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群持續展現英國對全球安全與國際結盟的承諾。打擊群的訪問及演訓行程結束後，英國仍將與盟友和夥伴合作，包括巡邏艦艇「添馬艦」（HMS Tamar）及「史佩艦」（HMS Spey）在印太區域執行常態部署，以及「五國聯防」（FPDA）夥伴在全球各地緊密互動。

華勒斯預告，打擊群編隊45型（Type 45）驅逐艦「鑽石」（HMS Diamond）近日將參與在馬來西亞半島東南水域舉行的「柔佛黃金」（Bersama Gold 2021）聯合演訓，紀念FPDA協議簽署50年。

FPDA的簽署國為英國、新加坡、澳洲、紐西蘭及馬來西亞等大英國協成員。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，英國致力強化與印太區域的連結；伊麗莎白女王航艦打擊群的行動部署展現了英國深化與印太區域經濟、外交及安全夥伴關係的意願。透過訪問和共同操演，英國與區域夥伴正在捍衛共同利益、支持區域穩定並推展新的貿易機會。