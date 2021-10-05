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70年逾21萬兒童受害 法天主教神職人員性侵調查公布

70年來逾21萬兒童受害 法天主教神職人員性侵調查公布

中央社巴黎5日綜合外電報導
法國主教會議主席德穆蘭斯博福特主教，5日出席教會神職人員涉性侵兒童報告公布會。(美聯社)
法國主教會議主席德穆蘭斯博福特主教，5日出席教會神職人員涉性侵兒童報告公布會。(美聯社)

調查法國天主教會兒童性侵案的獨立調查委員會發現，自1950年至2020年間，約有21萬6000名未成年人受神職人員之害。數十年來，這種現象一直被「沉默的面紗」刻意掩蓋。

經過2年半的調查後，這份具有里程碑意義的報告於5日正式公布。先前，全球各地針對教會神職人員的一系列性虐指控和訴訟，引發外界憤怒。

若將天主教學校教師等教會非神職人員納入計算，在這70年中，受害者人數將暴增至33萬人。

委員會主席邵夫（Jean-Marc Sauve）在記者會上表示：「這些數字不僅令人擔憂，而且人神共憤，絕對不容忽視。直到2000年代初期，天主教會都對受害者視而不見，甚至冷漠到冷血的地步。」

紹夫指出：「如果掩蓋罪行的沉默面紗最終能被揭開…我們應該感謝這些勇敢的受害者。如果沒有他們的證詞，社會將無從得知或拒絕承認已經發生的事情。」

這份近2500頁的報告發現，「絕大多數」受害者都是來自各種社會背景的青春期前男孩。

報告稱：「天主教會是性暴力最猖獗的環境，緊接在家人和朋友之後。」

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