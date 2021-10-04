美國富豪缺席「潘朵拉文件」因繳稅太少？未披露地區？

馬斯克。(路透)

「潘朵拉文件 」(Pandora Papers)中，赫然不見貝佐斯 (Jeff Bezos)與馬斯克(Elon Musk)等美國 富豪；金融專家表示，美國國內的稅制已太過友善，讓富豪不需繳太多稅，因此將資產轉移至避稅天堂，可說一點誘因也沒有。

儘管如此，也有其他專家推測，美國富豪將資產轉移至潘朵拉文件並未披露的地區，例如英屬開曼群島(Cayman Islands)。

根據富比世(Forbes)6月份報導，2014至2018年間，美國前25大富豪的資產共增加4010億元，但「真實稅率」(true tax rate)僅僅3.4%；據報貝佐斯的真實稅率為0.98%，巴菲特(Warren Buffet)和馬斯克分別是0.1%和3.27%。

然而比爾蓋茲(Bill Gates)的真實稅率並未被揭露，不過他曾在2018年坦承，自己必須多繳一些稅。他當時表示：「我需要繳更多稅，但我已經比其他人多繳100億的稅了；政府應該要求和我同等級的人繳更多稅。」

不過因為潘朵拉文件，只揭露位在瑞士、新加坡；賽普勒斯、貝里斯和英屬維京群島等地的14個金融機構資料，因此美國富豪可能透過其他公司或離岸帳戶隱藏資產。

前聯邦調查局(FBI)官員伊巴迪(Sherine Ebadi)表示：「離岸金融系統是全世界守法公民的一大隱憂；這些系統不僅讓富豪逃稅，不必付出與資產對等的稅金，也對社會造成危害。」

雖然美國富豪這次在潘朵拉文件中缺席，但美國仍被列入中，南達科他州崛起成為新的稅務天堂；該州法律保護資產不受離婚等因素追討，信託金額過去10年已成長四倍來到3600億元。

潘朵拉文件指出，外國領袖政要以及富豪家族，透過美國信託放置個人資產；此外前總統川普則因參與巴拿馬的飯店計畫，而出現在文件中。