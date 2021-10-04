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潘朵拉文件揭露神秘律師事務所 專替客戶藏錢

中央社巴拿馬市4日綜合外電報導
在國際政壇丟下震撼彈的「潘朵拉文件」多次提及巴拿馬1間知名律師事務所，這家事務所涉嫌設立眾多境外空殼公司，協助逾160名政治人物等客戶在避稅天堂隱匿鉅額資產。Getty Images
在國際政壇丟下震撼彈的「潘朵拉文件」多次提及巴拿馬1間知名律師事務所，這家事務所涉嫌設立眾多境外空殼公司，協助逾160名政治人物等客戶在避稅天堂隱匿鉅額資產。Getty Images

在國際政壇丟下震撼彈的「潘朵拉文件」多次提及巴拿馬1間知名律師事務所，這家事務所涉嫌設立眾多境外空殼公司，協助逾160名政治人物等客戶在避稅天堂隱匿鉅額資產。

國際調查記者聯盟（ICIJ）表示，這些政治人物包括「一些遭指控掠奪國家資源的人」。ICIJ從全球14家金融服務業者取得約1190萬份文件，並於3日發表「潘朵拉文件」（Pandora Papers），震撼全球政壇。

這份重磅文件顯示，巴拿馬律師事務所Aleman, Cordero, Galindo & Lee（簡稱Alcogal）涉嫌替約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）、捷克總理巴比斯（Andrej Babis）、蒙特內哥羅總統朱卡諾維奇（Milo Djukanovic）與3位巴拿馬前總統等知名人物，創立空殼公司並隱匿資產。

Alcogal事務所由一位前巴拿馬駐美國大使之子於1980年代創立，後來他自己也成為大使。事務所的共同創辦人還包括宏都拉斯總統候選人和厄瓜多前總統。

根據ICIJ的說法，這間事務所曾與過去十年來最臭名昭著的金融醜聞相關人物合作，包括巴西營建業巨擘Odebrecht賄賂案，和牽涉國際足球總會（FIFA）人員的FIFA門（FIFAGATE）醜聞。

在一份報告中，ICIJ列舉自1996年以來，Alcogal協助在中美洲東海岸國家貝里斯（Belize）、英屬維京群島（British Virgin Islands）和巴拿馬設立的1萬4000間境外公司，用來為約1萬5000名客戶隱匿資金，並逃避大眾監督。

潘朵拉文件取得的1190萬份文件中，有近200萬份來自Alcogal。

ICIJ指出，Alcogal「在避稅和資產保護產業中扮演關鍵角色。在過去30年裡，Alcogal 已成為一塊大磁鐵，專門吸引拉丁美洲和其他地區想要隱匿財產的富豪與權力人士」。

ICIJ在報告中說：「像Alcogal這樣的事務所推動了（地下）經濟，幫助富有客戶尋找可以躲避稅務官員和刑事調查人員耳目的財產藏匿處。然而，為此付出代價的通常都是普通人。」

舉例來說，ICIJ稱Alcogal為安道爾私人銀行（Banca Privada d'Andorra）設立了200多間空殼公司，部分公司隨後被用來掩飾委內瑞拉的貪腐問題。之後，該銀行因涉嫌洗錢，遭美國列入黑名單，Alcogal也與該銀行脫離關係。

潘朵拉文件曝光後，Alcogal發布聲明，駁斥所有不正當交易相關指控，還稱他們正考慮採取法律行動，「必要時將以積極方式」捍衛公司聲譽。

聲明表示：「Alcogal駁斥文件內的揣測、不實和虛假資訊。」他們也稱願與當局合作，調查任何違規行為。

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