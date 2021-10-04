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戴琪：確保中國落實貿協 視情況啟動301調查

中央社華盛頓4日專電
美國貿易代表戴琪。 路透
美國貿易代表戴琪。 路透

美國貿易代表戴琪今天就對中貿易政策發表談話，她表示，美中第一階段貿易協議效益有好有壞，她會確保中國落實承諾，同時動用所有工具捍衛美國經濟利益，包括視情況啟動301調查。

總統拜登（Joe Biden）政府1月底上任後，針對美中貿易關係進行跨部會全面檢視，戴琪今天在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表演說，首度對外說明拜登政府計劃如何因應中國不公平貿易行徑。

戴琪在近25分鐘的致詞中表示，長期以來，中國未遵守全球貿易常規，損害美國與其他國家繁榮。北京近年來加倍推動以國家為中心的經濟體系，越來越清楚的是，中國的計畫並不包括實施有意義改革，以回應美國及其他許多國家的關切。

為重新校准美國對中貿易政策，以捍衛國內勞工、企業、農民及製造業者，強化中產階級，戴琪宣布，她將與中方對口就第一階段貿易協議的落實進行討論，並展開關稅排除流程，確保現行架構符合美國經濟利益。

此外，戴琪指出，在確保北京履行貿易協議的同時，美國會持續對中國以國家為中心、非市場貿易行徑表達關切。美方會動用所有現行工具並依據需求發展新工具，以保衛美國經濟利益不受有害政策與行徑影響。

與此同時，戴琪說，美國會持續與盟友合作，形塑21世紀公平貿易規則。但她強調，美國的目的不是升高美中貿易緊張情勢。

檢視美中多年來貿易關係，戴琪表示，美國在中國加入世界貿易組織（WTO）之後的15年，與北京進行雙軌交涉。一軌是每年召開美中高階官員對話，盼促使中國遵守並內化WTO規範與常規，做出市場導向改變，二軌則是針對WTO爭議處理案件。

但戴琪感嘆，要中國做出承諾越來越不易，且落實上缺乏一致性，也不可能強制執行。認清雙軌努力並未帶來有意義改變，美國前任川普（Donald Trump）政府才會決定以單方面施壓方式，試圖改變北京作為，才有之後的第一階段貿易協議。

戴琪指出，第一階段貿易協議包含有限量的承諾，涵蓋中國在智慧財產權、技術轉讓、購買美國產品、改善農業與金融服務業市場准入等方面的義務。

她說，協議穩定住市場，尤其是對美國農業出口。但美國分析顯示，協議部分領域承諾雖已達成，特定商業利益也受惠，但其他領域卻出現不足情況，且協議並未有意義因應美國對中國貿易行徑的根本性憂慮。

至於與中方進行對話後，美國後續會採取何種作為，戴琪表示，這將取決於對話進行的如何，如同她致詞中所說，美方會檢視中國協議落實表現，與中國進行全面對話，同時對北京更廣泛的產業政策表達關切。

針對拜登政府是否如外界所傳，正考慮對中國作為啟動新的301調查，戴琪說，這會視情況而定，「我有各種工具」。

華爾街日報（The Wall Street Journal）9月10日報導，拜登政府正考慮對中國的補貼行為及對美國經濟損害啟動301調查，以便在貿易問題上施壓北京。

美國 中國 戴琪

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