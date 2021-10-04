美2學者摘諾貝爾醫學獎 研究感知受體有助開發止痛藥

朱利葉斯4日得知獲獎後，在社群媒體貼出與妻子在舊金山家中喜喝早餐咖啡的照片。（路透）

2021年諾貝爾醫學獎4日揭曉，由美國學者朱利葉斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）共同獲獎，因為他們發現溫度和觸覺的受體，有助於研發新的止痛藥。

負責給獎的瑞典 卡洛林斯卡研究所諾貝爾委員會在頌辭中說：「今年醫學獎得主的重大發現，讓我們了解冷、熱及力量如何啟動神經脈衝，讓我們感知並適應這個世界。相關知識已用來研究慢性疼痛等多種疾病的療法。」

委員會說，兩位得主各自的突破性發現，帶動學界研究風潮，「讓我們對神經系統如何感覺冷、熱和機械刺激因素的知識突飛猛進」。

朱利葉斯是舊金山加州大學 教授，帕塔普蒂安則任教於加州斯克里普斯研究所，兩人將平分1千萬瑞典克朗（約115萬美元）獎金。

朱利葉斯在2010年曾獲得第7屆「邵逸夫獎」，表彰他對人類皮膚感知疼痛、刺激和溫度以致產生疼痛、過敏現象背後的分子機制的開創性發現。早在2014年，他就曾被預測為諾貝爾獎 獲獎熱門人選。朱利葉斯和帕塔普蒂安去年曾共同獲得著名的卡弗里神經科學獎。

65歲、生於紐約的朱利葉斯利用辣椒中會引發灼燒感的分子辣椒素，辨別出皮膚裡那些神經受體對熱有反應。帕塔普蒂安的開創性研究，則是辨別出對觸覺有反應的神經受體。

兩人都沒有出現在諾貝爾獎頒發前的各界預測名單中。全球仍籠罩於新冠疫情陰影下，外界原本推測醫學獎熱門得主是信使核醣核酸（mRNA）疫苗和免疫系統研究先驅。

諾貝爾醫學獎委員會秘書長普爾曼說，兩位得主接到通知得獎電話時都很意外，「都高興極了，而且語氣都非常驚訝，有點震驚」。

帕塔普蒂安1967年在黎巴嫩出生，父母都是亞美尼亞人，年少時為了躲避戰亂，隨家人移民到美國洛杉磯。他的著名研究是找出把作用在人類皮膚上的機械力轉化為電神經信號的細胞機制和相關基因。

受疫情影響，諾貝爾獎連續第二年取消於瑞典首都斯德哥爾摩舉行現場頒獎典禮，改為電視和網路直播得主在各國領獎。