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解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾生醫獎得主都有台灣淵源

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾生醫獎得主都有台灣淵源

記者邱宜君、楊雅棠／台北報導
諾貝爾生醫獎今揭曉，由發現辣椒素溫痛受體的美國學者朱利葉斯（David Julius），以及發現觸覺受體的美國學者帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian，圖）獲獎。歐新社
諾貝爾生醫獎今揭曉，由發現辣椒素溫痛受體的美國學者朱利葉斯（David Julius），以及發現觸覺受體的美國學者帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian，圖）獲獎。歐新社

諾貝爾生醫獎今揭曉，由發現辣椒素溫痛受體的美國學者朱利葉斯（David Julius），以及發現觸覺受體的美國學者帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）獲獎。兩位得獎者與台灣都有淵源，帕塔普蒂安幾年前曾出訪台灣，太太也是台裔美籍。朱利葉斯的得意門生是去年過世的中研院分生所副研究員莊懷祜，學術上較勁的對手也包括中研院生物醫學科學研究所副所長陳志成、高醫大臨床醫學研究所教授譚俊祥。

陳志成表示，大家都知道吃辣椒會有熱和痛的感覺，但是朱利葉斯1997年才首度將感覺連結到真正的分子層次，他發現辣椒素的受體，而且知道在攝氏42度以上就會被活化，帶來熱和痛的感覺。這是痛覺研究的重大里程碑，此後慢性疼痛治療及發炎反應的研究，都有了很清楚的重要分子標的，在止痛藥研究扮演非常重要的角色。

陳志成表示，朱利葉斯的發現奠定其後一系列感覺受體研究的發展，後來科學家發現很多感覺刺激物都有對應的分子，例如薄荷受體、哇沙比受體、芥末受體，肉桂受體等。陳志成和譚俊祥在英國念博士時，所在的研究團隊都曾想找到辣椒素受體，雖然最後都被朱利葉斯搶先，陳和譚現在已分別成為國際上研究酸感、溫熱感受體的重要科學家。

中興大學生命科學系教授林赫表示，朱利葉斯發現針對刺激物或溫度的受體，帕塔普蒂安則是在2010年發現機械性感受的受體，包括排尿感覺、肺部感覺、本體感覺、血壓感覺，骨骼生長重塑的壓力感覺，都是透過這個受體的機制來感受，當外界力量超過一定強度，就會讓離子通道產生形變，讓訊息可已從細胞傳到神經、大腦，人們才會有感覺，或認知，以及自我保護的功能。

陳志成表示，台灣研究離子通道的學術能量很旺盛，知名學者很多。台大生理所教授郭鐘金是研究鈉鉀離子通道的國際權威，陽明交大生科院院長暨神經科學研究所教授連正章發現與焦慮行為有關的離子通道。高醫學者譚俊祥找到一個重要離子通道，負責溫和熱的感覺，與朱利葉斯發現的辣椒受體有所區別。陳志成研究酸感受體，2018年提出酸覺理論，即酸感其實有止痛的效果，顛覆了「酸會造成痛」的傳統觀念。

諾貝爾生醫獎今揭曉，由發現辣椒素溫痛受體的美國學者朱利葉斯（David Juli...
諾貝爾生醫獎今揭曉，由發現辣椒素溫痛受體的美國學者朱利葉斯（David Julius），以及發現觸覺受體的美國學者帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）獲獎。Getty Images
諾貝爾生醫獎今揭曉，由發現辣椒素溫痛受體的美國學者朱利葉斯（David Juli...
諾貝爾生醫獎今揭曉，由發現辣椒素溫痛受體的美國學者朱利葉斯（David Julius，圖），以及發現觸覺受體的美國學者帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）獲獎。美聯社

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