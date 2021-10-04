「潘朵拉文件」控南達科他州 保密堪比海外稅務天堂

美國南達科他州州議會大廈。（路透）

根據國際調查記者聯盟（ICIJ）周末公布名為潘朵拉文件（Pandora Papers）的調查報告，新的避稅天堂正在向尋求隱匿財富的客戶張開雙臂，取代舊日的藏富寶地。該報告指控美國 有10幾個州，「兜售」堪比避稅天堂的財務資訊保密法。

根據衛報和華盛頓郵報，該文件提供「大量新證據」，南達科他和內華達等州在金融保密方面，已與歐洲和加勒比海地區臭名照彰的司法管轄區不相上下。

ICIJ說，美國崛起為「領先群倫的稅務天堂」，尤其是南達科他州 ，據傳「藏匿與被控重大金融犯罪個人相關的數十億美元財富」。主要是該州議員年復一年批准由信託業內部人士起草的立法，為美國和外國信託客戶提供愈來愈多的保護。

華郵報導，前多明尼加共和國副總統，他曾領導過該國最大製糖協會之一，其家庭成員2019年在南達科他州，設定好幾個信託帳戶，存放個人財富和公司股票，但那家公司遭控侵害人權和濫用勞動力，包括非法用推土機鏟平貧民房舍以擴建栽植莊園。

潘朵拉報告並說，「用戶在南達科他州信託帳戶裡的資產，過去10年間已經增加到逾4倍的3600億美元」。

諷刺的是，美國總拜登 曾誓言，他的政府會帶領提高美國和全球金融體系透明度的努力。

除美國南達科他等州外，新加坡、阿聯、香港、歐盟的賽普勒斯，也被點名為有錢人藏富的選擇。