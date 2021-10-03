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IMF總裁疑涉為中國改數據醜聞 傳董事會5日約談

IMF總裁疑涉為中國改數據醜聞 傳董事會5日約談

中央社華盛頓3日綜合外電報導
國際貨幣基金總裁喬治艾娃被控擔任世界銀行執行長期間，施壓職員竄改數據偏袒中國。(美聯社)
國際貨幣基金總裁喬治艾娃被控擔任世界銀行執行長期間，施壓職員竄改數據偏袒中國。(美聯社)

路透報導，國際貨幣基金（IMF）執行董事會針對總裁喬治艾娃被控擔任世界銀行執行長期間施壓職員竄改數據偏袒中國一事，將在本周分別約談喬治艾娃和事件的調查人員。

報導引述3名知情人士表示，國際貨幣基金執行董事會4日將詢問威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）的律師，他們受世界銀行（World Bank）委託提出調查報告。

報告指稱，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）2017年擔任世銀執行長時，對職員施加過當壓力，要求在世銀旗艦年度「經商環境報告」（Doing Business Report）中修改數據以對中國有利。喬治艾娃已強烈否認指控。

其中2名消息人士說，喬治艾娃5日將親自接受國際貨幣基金執行董事會詢問。她當天已預定透過視訊方式就11至17日召開的國際貨幣基金和世銀年會發表演說。

報導指出，這些訪談恐怕會對喬治艾娃是否獲得國際貨幣基金董事相挺有決定性影響。截至目前，包括最大股東美國在內，國際貨幣基金最具影響力的成員國都未對事件發表公開評論，而是傾向先完成訪談。

英國上週透過聲明告訴路透社，英方支持事件透明化。

一名國際貨幣基金發言人拒絕證實訪談計畫。威凱平和而德律師事務所在美國波士頓和華盛頓辦公室的發言人則皆未回覆置評要求。

喬治艾娃的一名發言人也拒絕證實訪談計畫，但他透過電子郵件聲明表示，喬治艾娃「將不會受到這些不實指控的威嚇，並會持續致力於完成國際貨幣基金的重大任務」。

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