我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS：報告國外銀行和金融帳戶 10 月 15 日截止

紐森下令加州K-12學生接種疫苗全國首開先例

IRS：報告國外銀行和金融帳戶 10 月 15 日截止

記者張筠／華盛頓報導

國稅局(IRS)1日提醒美國公民、稅法定義居民和任何境內法人實體，提交《國外銀行和金融帳戶報告》(FBAR) 的延期截止日為 今年 10 月 15 日。申報人若錯過今年早些時候的 4 月 15 日年度截止日期，會被自動延期至 10 月 15 日提交FBAR，不需要申請延期。

國稅局表示，申報人若受自然災害影響，FBAR到期日可以要求進一步延長。重要的是，申報者須查看相關的FBAR 救援通知以獲取完整信息。

《銀行保密法》要求美國稅務居民在以下情況下提交《國外銀行和金融帳戶報告》：在一個或多個帳戶中有經濟利益、有簽字權或有其它權力，這些帳戶包括在美國境外的銀行帳戶、經紀帳戶、共同基金或其他金融帳戶；日曆年內任何時候所有外國金融帳戶的總價值超過 1萬 美元。

由於這個界限的存在，國稅局鼓勵美國稅務居民或擁有外國帳戶的實體(即使是擁有相對較小的帳戶)，核查他們是否應就此報告申報。

美國稅務居民指的是美國公民、居民或任何境內法人實體，例如合夥企業、公司、有限責任公司、遺產或信託。

國稅局表示，申報人不應將FBAR與他們的聯邦所得稅申報表一起提交。2020年FBAR必須以電子方式提交給金融罪行加強執法網絡 (FinCEN)，並且只能通過BSA電子申報系統網站遞交。無法通過電子方式提交FBAR的納稅人必須致電金融罪行加強執法網絡(FinCEN)，美國境內撥打800-949-2732，美國境外撥打 703-905-3975。

凡未及時提交FBAR者，可能受到嚴重的民事和刑事處罰，可能導致罰款或監禁。但若國稅局確定延遲提交的原因合理，則不會懲罰那些延遲提交的FBAR 、報告外國帳戶的人。

美國公民 國稅局 法網

上一則

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

延伸閱讀

聯邦上訴法院：拜登政府得以引用法典第42卷驅逐無證客

聯邦上訴法院：拜登政府得以引用法典第42卷驅逐無證客
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭
美歐合作 布林肯：有機會看到中國「貿易行為」改變

美歐合作 布林肯：有機會看到中國「貿易行為」改變
紐約客談／美國極端困境 中庸之道能解？

紐約客談／美國極端困境 中庸之道能解？

熱門新聞

華為財務長孟晚舟24日獲釋放後，已於溫哥華國際機場搭班機返中國。（路透）

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

2021-09-24 20:29
孟晚舟獲釋放後，腳上已無電子腳鐐。（路透）

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

2021-09-24 19:40
美國財政部長葉倫警告國會，若不能在10月18日之前調高或者暫時凍結舉債上限，財政部將用盡資源無法償債。 路透

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

2021-09-28 23:37
兩名加拿大人質康明凱及史佩弗的加國空軍專機25日抵達多倫多國際機場。(路透)

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

2021-09-26 13:28
孟晚舟8月出席加拿大法院的庭訊。(路透)

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

2021-09-24 11:47
孟晚舟的包機並沒有像其他自北美西岸飛往東亞的班機般，使用北太平洋或美國阿拉斯加的航路。而是向北甚至略微偏東，朝北極海方向飛去，避開美國領空及周邊空域。（取材自Flightradar24）

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

2021-09-25 00:54

超人氣

更多 >
金州紓困 6日起寄發首批支票

金州紓困 6日起寄發首批支票
小狗才養1年快比人還高 民眾嚇到「以為遇到熊」

小狗才養1年快比人還高 民眾嚇到「以為遇到熊」
參與國會暴動 2屆奧運金牌泳將認罪 面臨20年監禁

參與國會暴動 2屆奧運金牌泳將認罪 面臨20年監禁
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死