新書爆川普鏡頭前作秀 私下討好普亭：會假裝對你強硬

前白宮發言人葛瑞珊出新書爆料,指前總統川普(右)在鏡頭前作秀擺出對俄羅斯總統普亭(左)的強硬姿態,人後卻軟調相迎。圖為兩人2017年11月11日出席亞太經合峰會。(美聯社)

自2016年競選期間開始便在前總統川普 和前第一夫人梅蘭妮亞身邊擔任要職的前白宮 發言人葛瑞珊 (Stephanie Grisham)出新書爆料,描述川普在鏡頭前作秀擺出對俄羅斯總統普亭的強硬姿態,人後卻軟調相迎;書中還提到川普經常霸凌幕僚、歧視女性,甚至要求晉升漂亮女助理。

在這本總計352頁、名為「現在我來回答問題:我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House)書中,葛瑞珊寫道,在2019年日本大阪20國峰會90分鐘對談前,川普曾向普亭示好地說:「我會有幾分鐘假裝對你態度強硬一些,但那只是為了讓鏡頭拍攝而已,等媒體離開後,我們就可以好好談談。你理解的。」

葛瑞珊是川普身邊最資深、任職時間最長的顧問之一,她曾任川普的第三任白宮發言人與白宮聯絡室主任;她在白宮最後一年不常在辦公室,疫情開始時曾確診新冠病毒,然後轉任第一夫人辦公室幕僚長,最後在1月6日在國會大廈暴亂期間辭職。

川普對女助理著迷「想看著她」

葛瑞珊在書中指控川普一連串性別歧視和不端行徑;其中包括對一名年輕女新聞助理著迷,在新聞發布會上不斷詢問這位女助理在哪裡,還多次要求將那名女助理帶到空軍一號機艙,這樣他就可以「看著她(的背影)」;川普當時用髒話形容她的背影。

葛瑞珊還寫道,川普指示她提升這位女助理,「讓她開心」,但葛瑞珊決定讓她離川普遠一點。

葛瑞珊另外提到,川普曾問過她自己當時的男友(也是川普的幕僚),她的床上功夫好不好。

在專欄作家珍.卡若爾(E. Jean Carroll)指控川普,曾在1990年代性侵她的熱門新聞期間,川普以言辭羞辱卡若爾的外表,然後盯著葛瑞珊強調說:「否認就對了。在任何情況下妳就這樣做。你只管否認就對了。」

葛瑞珊同時也提到梅蘭妮亞,說她和她丈夫一樣固執,只是兩人的氣質正巧相反;梅蘭妮亞深信要好好照顧自己,一登上空軍一號就立即換上長袍和拖鞋。她對自己的口音和語法很在意,所以很少自己寫任何東西。

梅蘭妮亞被取綽號「長髮公主」

特勤局給梅蘭妮亞起了個綽號「長髮公主」(Rapunzel),因為她很少離開她的塔—白宮住所。

疫情狂飆期間,梅蘭妮亞曾花兩個小時重新調整白宮網球館剪綵照片,因為她幾周前沒拍到好照片;在1月6日國會大廈暴亂期間,她正為一張地毯拍攝照片。