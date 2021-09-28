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批中未落實貿易協議承諾 美：北京作梗對波音採購訂單

記者張文馨／華盛頓報導
美國商務部長雷蒙多。（路透）
美國商務部長雷蒙多。（路透）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）28日抨擊中國並未遵守美中第一階段貿易協議的採購承諾，中方對美國波音公司數百億美元的採購訂單遭北京從中作梗；她呼籲中國尊重美國智慧財產權，信守國際貿易規範，別踩美國國安紅線，美國要建立的是「不傷害國家安全的堅實商務關係」。

雷蒙多28日在華盛頓經濟俱樂部（the Economic Club of Washington, D.C.）演講，說明商務部如何協助增加美國競爭力，中國成為焦點。

華爾街不斷施壓希望撤銷對中國施加的關稅，不過美國政府並未鬆口，雷蒙多表示，關稅是工具之一，是手段不是策略，美國對中國應有整體戰略。

雷蒙多在會中表示，「我不知道現場有沒有波音的人，中國航空業者有意向波音購買數百億美元的飛機，中國政府從中作梗。」她說，中國必須遵守規範，美國要能施壓並確保能追究其責任，若事與願違，美國會考慮採取更多積極措施。

拜登政府上任迄今，外交高層對話辛苦維繫，軍事高層對話受阻，美中貿易高層5月首度對話，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）透過視訊與中國國務院副總理劉鶴，討論美中貿易關係的重要性，戴琪也提出關切議題，中方表示願持續溝通。

雷蒙多表示，美國在國安領域對中採取強硬策略，但在商業上不是，只要中國不踩國安紅線，「我們想和中國做生意」，中方必須尊重美國智慧財產權並提供市場准入，美國會持續為此奮戰。

雷蒙多說，要增加美國競爭力，就要投資國內，商務部將聚焦四面向：分散供應鏈與復興製造業；強化美國勞動力；推動研發經濟；以及確保美國企業能與全球競爭。

有關研發，雷蒙多表示，最顯著的例子就是半導體，20年前，美國製造全球4成的半導體晶片，如今美國製造比重僅12%，最先進晶片的製造比重為零；她呼籲國會支持晶片法案（CHIPS Act），商務部將投資520億美元在國內打造半導體供應鏈。

此外，雷蒙多提到，中國投資研發的比率是美國的3倍有餘，美國研發支出占國內生產總值（GDP）比率為全球第十，當美國著手應對氣候變遷，意味著走向乾淨能源的未來，數百萬的工作機會就在綠色能源技術開發，是美國拿下這些工作機會？或者中國？

同日，雷蒙多接受CNBC專訪表示，美國會聯合盟友一起施壓中國，若要放緩中國研發腳步，美國必須與歐洲合作；「我們不想看到如中國般的獨裁國家決定遊戲規則，應該是由在乎隱私、自由與個人權利的盟國共同制定規範。」

美國 中國 雷蒙多

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