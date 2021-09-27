白宮：孟晚舟獲釋毫不影響美國的對中政策

白宮發言人莎奇（Jen Psaki，圖）27日表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平9日通話時談到此案，此事為司法部的決定，「（對中政策）影響為零，這對美國實際政策不造成影響。」美聯社

華為長公主兼財務長孟晚舟 上周與美國司法部 達成協議，獲釋離開加拿大返回中國；白宮發言人莎奇（Jen Psaki）27日表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平9日通話時談到此案，此事為司法部的決定，「（對中政策）影響為零，這對美國實際政策不造成影響。」

「這是司法部做出的法律決定」，莎奇說，「我們的政策沒有改變，我們的對中政策，我們不尋求衝突，這是競爭關係，我們會持續確保中華人民共和國為其不公平的經濟舉措、對全球的脅迫行動以及侵害人權等負責。」

莎奇表示，美國會持續和全球盟友與夥伴落實這些事。

孟晚舟與美國司法部達成協議，承認掩飾華為違反美國對伊朗的制裁而逕自與伊朗做生意，獲得美方緩起訴，25日獲釋，搭機自溫哥華返回中國；同日，北京宣布釋放兩位身負間諜罪指控的加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor），雖然中方否認兩者有關連，不過這有助緩和美中加緊張局勢。

孟晚舟認錯但不認罪的方式，為3年滯留加拿大畫下句點，對中鷹派人士批拜登「屈服」。

莎奇表示，習近平9日在兩國元首通話中提及孟晚舟案，拜登則提到兩位被拘的加拿大人。