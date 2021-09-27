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拜登帶頭打第3針 盼增接種疫苗信心

拜登帶頭打第3針 盼增接種疫苗信心

中央社華盛頓27日專電
拜登總統今在白宮接種第三劑疫苗。(美聯社)
拜登總統今在白宮接種第三劑疫苗。(美聯社)

美國新冠疫苗追加劑開打，總統拜登今天在鏡頭前接種第3劑輝瑞疫苗，盼提升民眾施打意願。他強調追加劑安全有效，第一夫人吉兒也將施打。

拜登（Joe Biden）分別在去年12月21日、今年1月11日接種第一、二劑輝瑞疫苗。高齡78歲的拜登屬於衛生當局近日公布有資格施打追加劑的3大族群之一，他今天在白宮帶頭捲袖接種，盼增加民眾信心，催高施打率。

影片來源：YouTube NBC News

美國食品暨藥物管理局（FDA）22日核准輝瑞追加劑施打，與第2劑須間隔至少6個月，且僅限3大族群，包括65歲以上民眾、18歲以上具潛在疾病者，及18歲以上因為工作性質染疫風險高的族群，例如醫療人員、教師或超市員工等。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）24日進一步公布施打指引，依罹患重症風險程度有不同建議強度，僅65歲以上及50至64歲具潛在疾病民眾是「應該」（should）追打第3劑，其他則是「得以」（may）施打。

拜登表示，衛生當局檢視數據後認定輝瑞追加劑安全且有效，第一夫人吉兒（Jill Biden）也將施打。他也透露，自己施打前兩劑都沒有什麼副作用。

至於接種莫德納（Moderna）疫苗與嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗的民眾是否也會有追加劑可打，拜登說，他認為未來應該也會核准其他品牌追加劑施打。他也趁機向連第1劑疫苗都還沒打的民眾喊話，希望他們盡快接種。

拜登24日曾表示，約有6000萬名美國人有資格接種輝瑞追加劑，其中2000萬人因為前兩劑施打得早，離第2劑已至少隔6個月，現在就能施打。

世界衛生組織（WHO）雖多次呼籲富國延緩打追加劑，以提高全球疫苗覆蓋率，但目前以色列、匈牙利、德國、法國及英國等多國，都已開始或計畫為人民施打追加劑。

美方多次強調，為自己人民施打追加劑與協助他國提升疫苗覆蓋率可並行，兩者並不衝突。拜登22日在白宮防疫全球峰會上，宣布再捐贈5億劑疫苗給低收入國家，美國承諾捐贈疫苗總數達11億劑，是全球捐贈數最多的單一國家。

美國目前完整疫苗接種率為55.3%，其中55%是施打輝瑞疫苗、37%選擇莫德納疫苗，僅8%是接種嬌生疫苗。

疫苗 拜登 美國

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