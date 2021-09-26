民主黨內派系分歧「擺不平」 拜登經濟施政遭癱瘓

拜登總統所提3.2兆總算案與1.2兆基建案，關係到他的政績，但他目前民調低迷，國會過關難度極大。(美聯社)

國會民主黨為拜登 總數約4兆元的經濟施政構想，26日匆忙進行攤牌，但黨內進步、中間兩派議員意見不睦醞釀已久，勢必危及眾院 最快本周即將進行的一系列重大投票。

華盛頓郵報26日報導，眾院27日起恢復運作，議長波洛西 試著為作業加快找出理由，她強調，民主黨必須採納黨內提出的兩大配套施政方案，而改善全國基礎設施，翻修聯邦教育、健保及稅法；她描述這兩大方案可讓國家「改頭換貌」；波洛西接受美國廣播公司(ABC)訪問時指出，除開少數人，黨團壓倒性多數都支持拜登總統的願景，而且本周內就要推動。

但基建及預算兩案到26日政治面依然沒擺平，基本上陷拜登施政構想於政治癱瘓。

民主黨中間派取得波洛西保證，9月27日先辯論參院兩黨都通過的基建案；中間派強力推動為數約1兆元基建案，以改善全國道路、橋梁、水管、港口及寬頻上網。

但這個時限激怒自由派，其中很多人這幾個月都在放話，表示除非眾院先討論金額約3兆5000億元預算案，向國內有錢人、大企業加稅，來支付一系列新的聯邦社會安全網項目，不然他們不支持基建案。

黨內分裂讓波洛西陷入政治困境；時間緊迫，而她還想設法滿足黨內兩派的的歧見；雪上加霜的是國會只剩五天，必須採取措施注資給政府，以避免行政單位在疫情期間被迫關門。

波洛西26日還試著給外界頗有信心的印象，強調眾院能及時在「本周內通過法案」而改善基建；只是她在ABC訪問時還說，絕不會把「票數還不夠」的法案推上議場，反映出未來幾天還有重大不確定性。

波洛西另承認，總數3兆5000億元的加稅支應開支的預算案，很可能規模得縮減，而且縮減是「不證自明的」。

拜登自己也愈形意識到要立法成功，推動自己形容為有歷史意義的施政，政治挑戰重重；他24日在白宮表示國會立法流程「總之得花些時間」，一度還暗示可能拖延到下個會計年度。

但無論時限在哪，民主黨未來的任務都很艱鉅，必須解決政策歧見；回顧去年選舉，找出讓他們能在華府取得極小多數的原因，是最重要的事。