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獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國

編譯田思怡／綜合報導
獲北京釋放的康明凱（右二）和史佩弗（右一）25日黃昏抵達卡加利機場，加拿大總理杜魯多（左）前往接機。（路透）
獲北京釋放的康明凱（右二）和史佩弗（右一）25日黃昏抵達卡加利機場，加拿大總理杜魯多（左）前往接機。（路透）

重獲自由的華為財務長孟晚舟25日搭機返回中國深圳，獲得英雄式歡迎，央視也全程轉播，並聲稱是北京外交的一大勝利。反觀在孟晚舟獲釋後，北京立刻釋放的兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）則低調搭機返國，凸顯加拿大無端被捲入美中對抗的無奈。

彭博資訊報導，康明凱和史佩弗25日黃昏抵達卡加利（Calgary）機場，加拿大總理杜魯多前往接機，在停機坪上擁抱兩人，加拿大駐美大使鮑達民（Dominic Barton）也陪同兩人返國。

2018年12月1日，中國國家主席習近平與當時的美國總統川普在阿根廷的G20高峰會後舉行「川習會」，就在同一天，加拿大應美國要求逮捕孟晚舟。當時川普正在與中國打貿易戰，華為也是美方鎖定的目標。因此，一般認為孟晚舟在「川習會」同天被捕，美方向北京施壓的意味濃厚。

孟晚舟被捕後，北京把矛頭指向加拿大，在幾天之內以間諜罪名逮捕兩名加拿大人，並開始禁止加拿大農產品輸往中國。

杜魯多原本為親中派，中國為了孟晚舟被捕一事與加拿大交惡，加拿大的「兩個麥可」（康明凱和史佩弗的英文名字都是麥可）一直被北京扣留，更是加國的外交汙點，並成為前不久加國國會選舉，杜魯多被反對派攻擊的焦點。

美加為兄弟之邦，兩國有引渡條約，杜魯多在美方壓力下以司法獨立為由不便插手孟晚舟案，但檯面下肯定會想方設法營救兩名加拿大公民。杜魯多與川普關係不睦，與美國民主黨和現任總統拜登的交情好多了，現在加拿大兩名「外交人質」獲釋，對加國而言，因為屈服於美國的壓力而導致自己的國人被扣留近三年，本來就不是什麼光彩事，當然不會大肆慶祝。

加拿大 孟晚舟 北京

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