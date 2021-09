美國國鐵蒙大拿州出軌 超過1人死亡 至少50人受傷

美國 國鐵(Amtrak)一班行駛於芝加哥和西雅圖間的列車,在25日下午於蒙大拿州 出軌翻覆,至少造成50人受傷,目前已知1人死亡。

蒙大拿州希爾郡(Hill County)災害與急難服務協調員亞曼達‧福瑞克(Amanda Frickel)表示,這起事故造成超過1人死亡,但官方還未公布更多細節。她表示當時列車正向西行,在州首府海倫娜(Helena)北方200英里的喬普林(Joplin)附近出軌。

MORE: New video shows the aftermath of an Amtrak train derailment in Montana that killed at least three people, according to the Liberty County Sheriff’s Department. Officials did not say how many total were injured in the incident. https://t.co/6Cxe5h1jej pic.twitter.com/imB3IOA0Sl