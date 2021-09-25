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影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知1死至少50傷

資金嚴重短缺 恒大汽車坦言：無法保證能償還債務

美國國鐵蒙大拿州出軌 超過1人死亡 至少50人受傷

編譯林育正／綜合25日電
美國國鐵列車於蒙大拿州出軌翻覆。（美聯社）
美國國鐵列車於蒙大拿州出軌翻覆。（美聯社）

美國國鐵(Amtrak)一班行駛於芝加哥和西雅圖間的列車，在25日下午於蒙大拿州出軌翻覆，至少造成50人受傷，目前已知1人死亡。

蒙大拿州希爾郡(Hill County)災害與急難服務協調員亞曼達‧福瑞克(Amanda Frickel)表示，這起事故造成超過1人死亡，但官方還未公布更多細節。她表示當時列車正向西行，在州首府海倫娜(Helena)北方200英里的喬普林(Joplin)附近出軌。

目前附近六個郡都已派出醫護人員協助，將傷者分送至五間醫院，並有多架醫療直升機待命。福瑞克說：「所有收還者都已從火車內被救出。」

美國國鐵表示，出軌時間約在下午4點，車上有147名乘客與13名工作人員。

美國 蒙大拿州 工作

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