美國國鐵蒙大拿州出軌 超過1人死亡 至少50人受傷

美國國鐵列車於蒙大拿州出軌翻覆。（美聯社）

美國 國鐵(Amtrak)一班行駛於芝加哥和西雅圖間的列車，在25日下午於蒙大拿州 出軌翻覆，至少造成50人受傷，目前已知1人死亡。

蒙大拿州希爾郡(Hill County)災害與急難服務協調員亞曼達‧福瑞克(Amanda Frickel)表示，這起事故造成超過1人死亡，但官方還未公布更多細節。她表示當時列車正向西行，在州首府海倫娜(Helena)北方200英里的喬普林(Joplin)附近出軌。

MORE: New video shows the aftermath of an Amtrak train derailment in Montana that killed at least three people, according to the Liberty County Sheriff’s Department. Officials did not say how many total were injured in the incident. https://t.co/6Cxe5h1jej pic.twitter.com/imB3IOA0Sl — ABC News (@ABC) September 26, 2021

目前附近六個郡都已派出醫護人員協助，將傷者分送至五間醫院，並有多架醫療直升機待命。福瑞克說：「所有收還者都已從火車內被救出。」

美國國鐵表示，出軌時間約在下午4點，車上有147名乘客與13名工作 人員。