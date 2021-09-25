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全球航運打結 今年聖誕節恐「又貴又缺貨」

編譯洪毅／綜合24日電
南加州港口的「塞船」情況空前嚴重，導致貨物全卡在船上進不來。（Getty Images）
南加州港口的「塞船」情況空前嚴重，導致貨物全卡在船上進不來。（Getty Images）

新冠疫情進入第二年，困擾全球的航運、物流壓力非但未有緩解，甚至可能更加沉重；華爾街日報以一間德國的聖誕裝飾品製造商為例報導，說明商品輸送的困難，貨物運到美國至少已延誤三個月，因此今年可能面對「又貴又缺貨」的聖誕節

Inge's Christmas Decor GmbH的老闆穆勒-布雷希(Klaus Müller-Blech)家族自16世紀中以來就從聖誕節裝飾品製造工作，不過除了高度工藝的玻璃製品外，公司也從中國進口裝飾品，並賣給全球28國、數以千計的客戶。

這是段艱辛的旅程，近來，從亞洲裝載貨物到歐洲的運費翻了十倍，而且抵達的時間比以往晚了八周之久；穆勒-布雷希決定改用鐵路貨運，經過西伯利亞跋涉到中國，相較於海運，這可以提早一周抵達歐洲，但是每個貨櫃要多收500歐元運費。

貨車司機缺人手

火車好不容易抵達歐洲後，穆勒-布雷希接下來要面對大西洋兩岸都有的問題：貨車司機缺人手，這又是一輪延誤，即使是只隔一座山的義大利，運送所需的時間也會從四天拖到十天左右。

綜合來看，穆勒-布雷希的貨物從德國運到美國，迄今已經延遲了三個月之久；在往年，這些貨物要在9月底前全數運到各地商店的貨架上，但是現在，仍有一半的貨物仍在運送途中。

穆勒-布雷希的公司不是個案，而是幾乎所有製造商、零售商都在憂慮的事情；截至24日，亞洲、歐洲及北美地區外海有600艘貨櫃船等待靠港，從亞太地區開往美加地區的貨櫃船延遲時間，從去年6月的14小時增加到今年8月的10天以上。

一些業者只能選擇空運，至於目前的空運費用水平，已經比2019年、疫情之前多了一倍以上；此外，歐美等地的貨車司機人力缺乏，也會增加運費成本。

人造聖誕樹缺貨

在運輸延遲、運費成本上升的情況下，一些業者示警，今年人造聖誕樹可能將會缺貨、很快就會售罄，而且價格可能上漲20%至25%；而在聖誕假期前夕，缺貨、漲價的情事恐怕也不會只限於聖誕樹，而是遍及各種產品，甚至有書商決定要延後打書。

這對消費者及企業主而言可能是「雙輸」的局面；穆勒-布雷希表示，他現在為了確認交貨時程的電子郵件得經常熬夜，而且預計公司今年還無法營利。

美國聯邦快遞（FedEx）9月初表示，明年的物流運費將平均調漲5.9%。（Get...
美國聯邦快遞（FedEx）9月初表示，明年的物流運費將平均調漲5.9%。（Getty Images）

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