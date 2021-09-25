美疫苗接種率下降… 18州完全接種人口仍未過半

儘管各地推出鼓勵措施，美國的新冠疫苗接種率仍然下滑。圖為芝加哥一名老兵打完疫苗獨自坐在觀察室。(Getty Images)

眼見新一波新冠肺炎確診與住院人數增加，衛生官員與州領袖呼籲民眾在冬季來臨前接種疫苗 ，但全美仍有18州近半數居民未完成接種。之前受Delta變種病毒肆虐的州，上周疫情 好轉，國家廣播公司新聞網(NBC News)分析，這是近三個月以來為期最長的新增確診數下降趨勢，為疫情發展前景帶來希望。

即便聯邦疾病防治中心(CDC )已授權部分民眾接種新冠疫苗補強針，仍有不少人未完成常規接種；CDC數據顯示，全美已有64.2%的人至少打一劑疫苗，另有55.2%的人完全接種。

有線電視新聞網(CNN)分析，疫苗覆蓋率最低十州的平均染疫病歿率，為疫苗覆蓋率最高十州的四倍。

CDC指出，猶他州23日成為第32個至少半數居民完成接種的州，另有18州近半數居民未完全接種，包括懷俄明、西維吉尼亞等州。

全美疫苗接種率最高的州為佛蒙特，69%居民已接種，接著依序為康乃狄克、羅德島、麻州與新澤西州。

各州的疫苗覆蓋率與住院及病歿情況息息相關，懷俄明州州長戈登(Mark Gordon)表示，州內醫院住院率創新高且出動近100名國民兵協助醫院進行篩檢作業；西維州州長賈斯提斯(Jim Justice)也說，該州上周染疫住院人數達1000人刷新紀錄，所幸最近確診數降低。

CDC近期數據顯示，部分疫苗覆蓋率低的地區仍未脫離危機險境，但美國整體住院率已下降。

官方數據顯示，美國新冠病歿人數達68萬5027人，超過1918-19年西班牙流感病歿的67萬5000人；佛州23日成為Delta變種病毒疫情熱點，平均七天病歿376人。

專家表示，新增確診數字要再進一步下降，情況並不樂觀。

NBC數據顯示，全美新增確診病例本月13日創新高後，七天平均通報16萬6807例；此後全美確診情況在過去幾天持續下降，這是美國疫情自6月23日以來最一致的持續下降期，當時Delta變種病毒還沒擴散。