我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

資金嚴重短缺 恒大汽車坦言：無法保證能償還債務

美疫苗接種率下降… 18州完全接種人口仍未過半

編譯陳韻涵／綜合25日電
儘管各地推出鼓勵措施，美國的新冠疫苗接種率仍然下滑。圖為芝加哥一名老兵打完疫苗獨自坐在觀察室。(Getty Images)
儘管各地推出鼓勵措施，美國的新冠疫苗接種率仍然下滑。圖為芝加哥一名老兵打完疫苗獨自坐在觀察室。(Getty Images)

眼見新一波新冠肺炎確診與住院人數增加，衛生官員與州領袖呼籲民眾在冬季來臨前接種疫苗，但全美仍有18州近半數居民未完成接種。之前受Delta變種病毒肆虐的州，上周疫情好轉，國家廣播公司新聞網(NBC News)分析，這是近三個月以來為期最長的新增確診數下降趨勢，為疫情發展前景帶來希望。

即便聯邦疾病防治中心(CDC)已授權部分民眾接種新冠疫苗補強針，仍有不少人未完成常規接種；CDC數據顯示，全美已有64.2%的人至少打一劑疫苗，另有55.2%的人完全接種。

有線電視新聞網(CNN)分析，疫苗覆蓋率最低十州的平均染疫病歿率，為疫苗覆蓋率最高十州的四倍。

CDC指出，猶他州23日成為第32個至少半數居民完成接種的州，另有18州近半數居民未完全接種，包括懷俄明、西維吉尼亞等州。

全美疫苗接種率最高的州為佛蒙特，69%居民已接種，接著依序為康乃狄克、羅德島、麻州與新澤西州。

各州的疫苗覆蓋率與住院及病歿情況息息相關，懷俄明州州長戈登(Mark Gordon)表示，州內醫院住院率創新高且出動近100名國民兵協助醫院進行篩檢作業；西維州州長賈斯提斯(Jim Justice)也說，該州上周染疫住院人數達1000人刷新紀錄，所幸最近確診數降低。

CDC近期數據顯示，部分疫苗覆蓋率低的地區仍未脫離危機險境，但美國整體住院率已下降。

官方數據顯示，美國新冠病歿人數達68萬5027人，超過1918-19年西班牙流感病歿的67萬5000人；佛州23日成為Delta變種病毒疫情熱點，平均七天病歿376人。

專家表示，新增確診數字要再進一步下降，情況並不樂觀。

NBC數據顯示，全美新增確診病例本月13日創新高後，七天平均通報16萬6807例；此後全美確診情況在過去幾天持續下降，這是美國疫情自6月23日以來最一致的持續下降期，當時Delta變種病毒還沒擴散。

儘管各地推出鼓勵措施，美國的新冠疫苗接種率仍然下滑。圖為洛杉磯為露宿者提供免費疫...
儘管各地推出鼓勵措施，美國的新冠疫苗接種率仍然下滑。圖為洛杉磯為露宿者提供免費疫苗接種。(Getty Images)

疫苗 疫情 CDC

上一則

孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

下一則

美國國鐵蒙大拿州出軌 超過1人死亡 至少50人受傷

延伸閱讀

洛縣疫情未現節後反彈 推廣疫苗接種是關鍵

洛縣疫情未現節後反彈 推廣疫苗接種是關鍵
染疫別看醫生？NBC：反疫苗團體臉書散布謠言

染疫別看醫生？NBC：反疫苗團體臉書散布謠言
追蹤新冠 紐約推全新系統

追蹤新冠 紐約推全新系統
13歲中學生疑染疫死 威州1學區急改強制口罩令

13歲中學生疑染疫死 威州1學區急改強制口罩令

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
華為財務長孟晚舟24日獲釋放後，已於溫哥華國際機場搭班機返中國。（路透）

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

2021-09-24 20:29
孟晚舟獲釋放後，腳上已無電子腳鐐。（路透）

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

2021-09-24 19:40
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
恒大集團深圳總部外23日仍有不滿的投資者聚集，被警方及保安包圍。(美聯社)

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

2021-09-23 22:45
孟晚舟8月出席加拿大法院的庭訊。(路透)

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

2021-09-24 11:47

超人氣

更多 >
孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻

影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候