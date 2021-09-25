孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

孟晚舟25五日晚間搭乘中國政府包機抵達深圳，向接機者揮手致意。（新華社）

在加拿大代表美國 扣留華為財務長孟晚舟 近三年後，孟晚舟終於承認存在某些不當行為，美國司法部24日同意她回到中國 ，從而消除了中美兩個超級大國之間的一個麻煩。數小時後，加拿大總理杜魯多宣布中國已釋放康明凱與史佩弗兩名加拿大公民，他們在孟晚舟被捕後不久遭扣押，「人質外交」暫時告一段落。

紐約大學法學院退休教授孔傑榮認為，美國檢察官與孟晚舟達成緩起訴協議並導致最終撤銷對她的刑事起訴，是一個好消息：「我希望這為解決困擾美中關係的一系列其他問題開闢道路」。

中國外交部發言人華春瑩就此表示，事實早已充分證明，這是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。

這個耗時三年案子的結局表明，在一場雙方都被指控挾持人質的重大爭端中，拜登政府和習近平政府是有可能達成某種和解的。

不過，就在同一天，拜登首次在白宮與澳洲、日本和印度等三個印太地區民主國家的領導人舉行會面，這是他的又一次努力，以圖打造一個抗衡中國不斷增長影響力的同盟。

該案始於2018年12月，當時加拿大當局在美國的要求下逮捕了49歲的孟晚舟。美國因一起華為向伊朗出售電信設備有關的詐欺案，尋求引渡孟晚舟。該案件背後似乎還存在其他利害關係：美國阻止華為以及中國主導5G通信網路的努力，以及對於華為最初從一個美國主要競爭對手那裡竊取大量技術揮之不去的不滿情緒。

這起案件的結束並未終結圍繞著華為的鬥爭，孟晚舟是華為財務長。儘管與孟晚舟達成協議，但司法部針對該公司的刑事案件仍在繼續。實際上，檢方可能會將她承認不當行為的做法作為針對華為的證據—其中包括她故意誤導銀行高管，讓該公司得以避開制裁的聲明。

獲釋後，孟晚舟形容被加拿大拘留的1028天「左右踟躇，千頭萬緒難抉擇」、「日夜徘徊，縱有萬語難言說」、「山重水複，不知歸途在何處」。昨晚抵達深圳時特意換上紅色洋裝的她表示，「我終於回家了」，強調自己作為一個普通中國公民，遇到困境，無時不感到黨、祖國與人民關愛與溫暖，強調會堅決擁護以中共總書記習近平為核心的中共黨中央。

美國某些對中強硬派對撤銷指控的消息大表不滿。智庫「哈德遜研究所」學者、曾任川普中國問題高級顧問的白邦瑞表示：「這向世界各地的中國企業高管傳達了錯誤的訊息信息，即允許參與跟伊朗和北韓的詐欺交易。」