孟晚舟機場講話：感謝習近平關心 要在政府規則下發展

孟晚舟抵達深圳後，著紅色小禮服，站在機艙門口，向歡迎的群眾揮手。（截取自央視直播）

華為副董事長孟晚舟 獲釋，隨即中國 政府包機離開加拿大。25日晚上9時49分，孟晚舟所乘中國官方的國航CA552包機抵達深圳寶安機場 。中國當局在寶安T3機場鋪設紅地毯以及安排迎接民眾，歡迎孟晚舟返國，官媒央視亦直播孟晚舟包機降落全部過程。她下機後表示，感謝國家主席習近平的關心，要在政府的管理規則下，努力發展好企業，爲國家、爲社會多做貢獻。

孟晚舟下機後，全副防疫裝備的防疫人員向前遞上一束鮮花，其後孟晚舟將發表簡短感言。離開機場後，孟晚舟將接受隔離檢疫14天。

（影音來源：東方衛視YouTube頻道）

孟晚舟在機場發表感言：「我終於回家了。經過1000多天的煎熬。我終於回到了祖國的懷抱。異國他鄉的漫長等待。充滿了掙扎和煎熬。但當我走下旋梯，雙腳落地的那一刻。家鄉的溫度讓我心潮澎湃。難以言表。祖國，我回來了！」

「感謝偉大的祖國。和人民。感謝黨和政府的關懷。感謝所有關注和關心我的人。作爲一名普通的中國公民。遭遇這樣的困境。滯留異國他鄉三年。我無時無刻。不感受到黨主播。還有人民的關愛與溫暖。習主席關心我們每一位中國公民的安危，同樣也把我的事情掛在心上。讓我深受感動。我也感謝在這個過程中所有相關部門的鼎力支持和幫助。他們堅定地維護了中國企業和中國公民的正當權益。回首三年，我更加明白。個人命運企業命運和國家的命運是十指相連。

「祖國是我們最堅強的後盾。只有祖國的繁榮昌盛，企業才能穩健發展，人民才能幸福安康。作爲一名普通的中國人。我以祖國爲傲。作爲一名奮鬥的華爲人，我以華爲爲傲。艱難方顯勇毅。魔力使得玉成。所有的挫折與困難，感激與感動，堅守與擔當，都將化作我們前進的動力和拼搏的勇氣。我們堅決擁護以習主席爲核心的黨中央。忠於自己的國家，熱愛自己的事業。在政府的管理規則下，努力發展好企業，爲國家、爲社會多做貢獻」。

「十一馬上就要到了，所以在此祝願大家『國慶』快樂，謝謝大家。我想說。有五星紅旗的地方，就有信念的燈塔。如果信念有顏色，那一定是中國紅。再次再次感謝大家，因爲我還要做防御隔離，所以在此祝願大家國慶快樂，謝謝大家！」