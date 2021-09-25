華為稱繼續在美國訴訟中維護權利 美律師稱難翻案

美國律師認為，孟晚舟在和解書中簽的事實承認，將使華為在美國的訴訟將無法翻案，只會遭受更嚴厲的懲罰。 （美聯社）

華為 25日發表聲明指出，期待副董事長孟晚舟盡快安全回國，與家人團聚。「華為將繼續在美國 紐約東區聯邦地區法院的公司訴訟中維護自己的權利」。但美國律師則認為，孟晚舟在和解書中簽的事實承認，將使華為在美國將無法翻案，只會遭受更嚴厲的懲罰。

華裔美國律師莫立平則在推特發文提到，孟簽的是一份暫緩起訴的和解書。因為案件還沒到最後庭審的階段，所以也不存在孟是不是要當庭認罪。根據這份和解書，美國政府暫時選擇不起訴孟，孟可以立即獲得自由，但孟在和解書裡承認了幾乎所有美國司法部的事實指控，而且不得反悔或改口。

那麼孟具體承認了什麼呢？ Skycom這家香港公司在存續期間是受華為控制的； 華為通過Skycom向伊朗銷售了包含美國芯片的設備，違反了美國對伊朗的製裁和出口管制法； 孟和華為在與香港銀行開展金融業務的事實，隱瞞了華為與Skycom的真實關係。

就在孟簽署這份和解書的同時，另外一條新聞說兩位被中國官方擬以間諜罪名指控的加拿大 人已經在中國獲釋並已經在返回加拿大的途中。如此巧合的時機，說明孟的和解書和中國放人互為交換條件。也就是說，孟簽這份和解書提前獲得了中國政府的批准。

孟為什麼要承認這麼些事實？她請的是頂級律師團，在加拿大法院打了三年官司，這說明她的律師認為最終獲勝的可能性比較小，才會建議這個方案。

美國為什麼要這麼選擇？懲罰孟個人看起來不是最終目的，華為才是它要針對的對象。美國司法部今天發的聲明就明確說：「孟已經承認了華為非法銷售到伊朗和欺騙金融機構的事實。我們將繼續針對華為的案子，我們期待在法院證明我們的案子。」有了孟晚舟的這個事實承認，華為在美國將無法翻案，只會遭受更嚴厲的懲罰。

加拿大為什麼要這麼選擇？孟的案子對於加拿大來說是一個燙手山芋，夾在中美之間的衝突十分難受。總理杜魯道因為那兩個加拿大人的事屢遭民眾質疑，現在終於可以鬆一口氣了。所以綜合看來，華為是這場交易的最大輸家。