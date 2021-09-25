華為稱繼續在美國訴訟中維護權利 美律師稱難翻案
華為25日發表聲明指出，期待副董事長孟晚舟盡快安全回國，與家人團聚。「華為將繼續在美國紐約東區聯邦地區法院的公司訴訟中維護自己的權利」。但美國律師則認為，孟晚舟在和解書中簽的事實承認，將使華為在美國將無法翻案，只會遭受更嚴厲的懲罰。
華裔美國律師莫立平則在推特發文提到，孟簽的是一份暫緩起訴的和解書。因為案件還沒到最後庭審的階段，所以也不存在孟是不是要當庭認罪。根據這份和解書，美國政府暫時選擇不起訴孟，孟可以立即獲得自由，但孟在和解書裡承認了幾乎所有美國司法部的事實指控，而且不得反悔或改口。
那麼孟具體承認了什麼呢？ Skycom這家香港公司在存續期間是受華為控制的； 華為通過Skycom向伊朗銷售了包含美國芯片的設備，違反了美國對伊朗的製裁和出口管制法； 孟和華為在與香港銀行開展金融業務的事實，隱瞞了華為與Skycom的真實關係。
就在孟簽署這份和解書的同時，另外一條新聞說兩位被中國官方擬以間諜罪名指控的加拿大人已經在中國獲釋並已經在返回加拿大的途中。如此巧合的時機，說明孟的和解書和中國放人互為交換條件。也就是說，孟簽這份和解書提前獲得了中國政府的批准。
孟為什麼要承認這麼些事實？她請的是頂級律師團，在加拿大法院打了三年官司，這說明她的律師認為最終獲勝的可能性比較小，才會建議這個方案。
美國為什麼要這麼選擇？懲罰孟個人看起來不是最終目的，華為才是它要針對的對象。美國司法部今天發的聲明就明確說：「孟已經承認了華為非法銷售到伊朗和欺騙金融機構的事實。我們將繼續針對華為的案子，我們期待在法院證明我們的案子。」有了孟晚舟的這個事實承認，華為在美國將無法翻案，只會遭受更嚴厲的懲罰。
加拿大為什麼要這麼選擇？孟的案子對於加拿大來說是一個燙手山芋，夾在中美之間的衝突十分難受。總理杜魯道因為那兩個加拿大人的事屢遭民眾質疑，現在終於可以鬆一口氣了。所以綜合看來，華為是這場交易的最大輸家。
上一則
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
下一則
FB留言