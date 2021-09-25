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圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

孟晚舟獲釋返國 中國全程直播大力宣傳

中媒歡迎孟晚舟返國 隻字未提獲釋加國公民

中央社上海25日綜合外電報導
孟晚舟包機抵達深圳。(新華社)
孟晚舟包機抵達深圳。(新華社)

遭控詐欺的華為財務長孟晚舟與美國檢方達成緩起訴協議，獲釋搭機離開滯留逾千日的加拿大中國官媒歡迎她今晚返回「祖國」，但隻字未提2名遭北京關押後釋放的加國公民。

加拿大總理杜魯道表示，孟晚舟獲釋後數小時，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）也將返國。

路透社報導，中國官媒歡迎孟晚舟回到「祖國」，但完全沒有提及康明凱、史佩弗這2名因北京明顯報復行動而遭拘留的加拿大公民。

中央電視台（CCTV）引述孟晚舟在機上撰寫的聲明報導稱，當她接近「偉大祖國的懷抱」，雙眼忍不住熱淚盈眶，她還說，「沒有強大的祖國，我今天就無法重獲自由」。

孟晚舟撰寫聲明時，她搭乘的飛機正掠過北極上空，以避開美國領空。

新華社則將孟晚舟獲釋歸功於「中國政府的不懈努力」。

中國官媒「環球時報」（Global Times）總編輯胡錫進在推特（Twitter）上發文稱，「孟晚舟經歷了痛苦的3年，這也是國際關係陷入混亂的3年」。他還說，「肆意拘留中國人是不被允許的」。

不過，胡錫進或其他中媒皆未提及康明凱和史佩弗返回加國一事，微博上也鮮少看見他們獲釋的相關回應。

2018年12月，加拿大應美國當局要求逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟。中國數日後以涉嫌刺探情報為由，拘留康明凱和史佩弗，並否認這是「人質外交」。

深圳機場充滿了前來歡迎孟晚舟返國的民眾。(美聯社)
深圳機場充滿了前來歡迎孟晚舟返國的民眾。(美聯社)

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