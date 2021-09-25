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孟晚舟獲釋視為美中改善關係首步 卻也遭人譏評為姑息

編譯劉忠勇／綜合外電
孟晚舟24日離開在溫哥華的住所。路透
孟晚舟24日離開在溫哥華的住所。路透

美國政府釋放華為財務長孟晚舟，答應中國官方所提出的關鍵要求，為改善雙方關係跨出第一步，卻遭在野黨批評此舉形同姑息北京當局實施的所謂「人質外交」。

孟晚舟和美國當局達成延後起訴協議後，已由溫哥華飛返中國。中方隨即釋放兩名加拿大公民，這兩人在孟晚舟2018年12月被羈押後幾天內接連被捕。

兩周前，美國總統拜登致電習近平，對中方以釋放孟晚舟並解除制裁等要求，做為氣候變遷議題的交換條件充滿無力感。中方堅持，美國應先展現改善關係的第一步。

彭博新聞指出，美方這次和孟晚舟達成協議，堪稱這幾年來緩和與北京關係的最大一步；儘管兩大經濟體之間還有很多問題待解，但雙方終於排除了阻擋合作的一大障礙。

總部設於北京的全球化智庫創辦人暨理事長王輝耀表示，「這是非常重大的一步，象徵中美新的開始」，「接下來勢必會在氣候變遷和關稅上合作」。

人民大學國際關係教授時殷弘則認為，美中雙方看來都希望使關係更加緊張，但也不太可能降溫。「雙方正設法凍結緊張的程度，這會維持較長一段時間」。

協議公布後，美中雙方都不願大肆張揚。中國官媒尚未報導加拿大公民或孟晚舟獲釋的消息。美國國務卿布林肯也避談孟晚舟，倒是對中方釋放加拿大公民表示歡迎。

曾任駐日本大使的美國共和黨籍聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）則抨擊，面對中國搞「人質外交」，拜登卻擺出姑息的姿態。中方則一貫駁斥「人質外交」為「無稽之談」。

但至少目前為止，商界樂見這外交爭議終獲解決。加中貿易理事會董事總經理范諾亞（Noah Fraser）說：「加拿大和中國商界領袖都將走出這忐忑不安的經歷，但這是重建信心所必要的第一步。」

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