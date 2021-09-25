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深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

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深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

特派記者賴錦宏／北京報導
中國官方接孟晚舟的包機將於25日晚上22時左右降落深圳機場。圖為孟晚舟出庭後擁抱她其中一位律師。(美聯社)
中國官方接孟晚舟的包機將於25日晚上22時左右降落深圳機場。圖為孟晚舟出庭後擁抱她其中一位律師。(美聯社)

深圳寶安機場航班航班資料顯示，由中國官方承包的包機中國國際航空臨時CA552航班，預定會在北京時間9月25日晚上21時50分抵達。機場人員表示，今晚機場只有孟晚舟的包機降落。

由於新冠疫情影響，孟晚舟抵達深圳後將要執行「14+7」的深圳入境隔離政策，即集中隔離14天，以及7天不限制外出的小區管理。

深圳機場T3航站樓國際到達大廳已聚集中外媒體記者，以及自發前來關心的民眾。19時49分，深圳最高建築物「平安金融中心」等紛紛在外牆亮燈，展示「歡迎孟晚舟回家！」字句。

中國外交部發言人華春瑩25日表示，中方在孟晚舟事件上立場是一貫的、明確的，「事實早已充分證明，這是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。對孟晚舟女士所謂『欺詐』的指控純屬捏造。就連被美方指為『受害者』的匯豐銀行也出具了足以證明孟女士清白的文件。美國、加拿大所作所為是典型的任意拘押。」

中國官媒央視新聞聯播，也在七點零一分播報，搭載孟晚舟一行的中國政府包機已進入中國空域。

據環球網報導，從航班追蹤網站上可見，孟晚舟的包機採用極地航線，飛進北極後再往俄羅斯，繞開美國領空，不使用阿拉斯加和北太平洋航線。

中國 孟晚舟 機場

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