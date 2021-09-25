孟晚舟有沒有認罪？美方：她承認在詐欺計畫中的責任

圖為華為前財務長孟晚舟當地時間24日離開加拿大英屬哥倫比亞最高法院後，神情愉悅地面對媒體。(歐新社)

被捕1029天後，華為 前財務長孟晚舟 於當地時間24日搭乘中國官方安排的包機離開加拿大返回中國，環球時報總編輯胡錫進隨後發文稱，孟晚舟將於25日晚間回到深圳。他並指出，在中國政府的強大協助下，孟晚舟最終以不認罪的方式獲釋，「這令人欣慰」，「是國家的力量最終塑造了這個結果。」

胡錫進在其個人微信公眾號發文表示，與法國阿爾斯通公司（ALSTOM）前高層皮耶魯齊（Frédéric Pierucci）當年在美國 被判刑並受到五年監禁，以及阿爾斯通公司付出高額罰金、並被迫將核心業務出售給美國通用公司相比，「孟晚舟和華為都幸運得多」。

文章稱，「老胡作為中國人由衷為孟晚舟以這種方式最終獲釋高興，我覺得這也值得我們大家一起高興。因為是國家的力量最終塑造了這個結果。」

胡錫進稱孟晚舟是不認罪方式重獲自由，但這與美方說法卻有所出入。美國之音報導，孟晚舟周五在加拿大溫哥華透過視訊參加了紐約法庭的聽證。儘管孟晚舟在聽證上對她的銀行欺詐指控表示不認罪，但她對檢方有關這個案子的事實陳述不提出異議，並承認在華為與伊朗的業務往來上誤導了國際金融機構。

美國之音指出，美國司法部在聽證結束後發表的一份聲明中也特別強調了這一點。

美國紐約東區聯邦法院代理美國檢察官博克曼（Nicole Boeckmann）說，通過簽署這份暫緩起訴協議，孟晚舟對她在實施一項欺詐國際金融機構的計畫中所扮演的主要角色負責。

博克曼在聲明中說，「她（孟晚舟）在事實陳述中所作出的承認證實，在擔任華為首席財務官期間，孟就華為在伊朗的業務運營向一家金融機構的高級管理人員進行了多次重大失實陳述，以維護華為與這個金融機構的銀行往來關係。」

聲明指出，「孟所作出的承認證實了（美國）政府在起訴這起金融欺詐案中指控的核心──孟和她的華為同事對華為在伊朗的活動合謀欺騙全球金融機構、美國政府和公眾。」

孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒。她於2018年12月1日在溫哥華機場轉機時被加拿大警方依據美國司法部的要求逮捕。在交付保釋金後，孟晚舟一直在她位於溫哥華的豪宅內接受監視居住，並不斷透過法律途徑對美國的引渡要求提出抗訴。

孟晚舟被美國指控，誤導匯豐銀行與遭到美國制裁的伊朗進行非法的生意往來。她被控的罪名包括串謀實施銀行欺詐、銀行欺詐、串謀實施電信欺詐和電信欺詐。