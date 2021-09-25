孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

孟晚舟的包機並沒有像其他自北美西岸飛往東亞的班機般，使用北太平洋或美國阿拉斯加的航路。而是向北甚至略微偏東，朝北極海方向飛去，避開美國領空及周邊空域。（取材自Flightradar24）

華為財務長孟晚舟 獲釋後，今早搭乘中國 政府包機自溫哥華返國。根據追蹤，她的班機避開了北太平洋及阿拉斯加航路，而朝北偏東繞經北極航路，引發中方避免美國 橫生枝節的聯想。

綜合媒體報導，孟晚舟獲釋後搭乘的是「中國政府包機」，由國航777-300型客機飛行，航班編號為CA552，已於今晚4時30分左右自溫哥華起飛，目的地為廣東深圳，預定美東時間25日上午9時前後抵達。

孟晚舟獲釋後，曾在法庭外發表簡短談話。據中國媒體畫面，她在談話中說，這起案件在過去3年顛倒了自己的人生，但始終相信「黑暗當中總有一線光明，這是生命中珍貴的經驗」。並「感謝我的祖國，還有我祖國的人民對我的支持和幫助，這是我走到今天最大的支柱」。

孟晚舟獲釋也受到中國民眾關注，但中國官方截至發稿為止，並未作出任何表態。中國外交部發言人趙立堅則透過新浪微博的個人帳號，簡短寫下「歡迎回家」4字；而環球時報總編輯胡錫進也發表短篇評論表示祝賀，並指這是「國家的力量最終塑造了這個結果」，希望能對中加關係重啟和中美關係鬆動都產生一定作用。

根據媒體報導及中國網路畫面，孟晚舟在發表談話後，即在大批加拿大司法人員戒護下，前往溫哥華機場通關登機離去。此後，她搭的CA552班機，便成為知名飛航追蹤軟體Flightradar24上最熱門的追蹤航班，且遠遠超過其他航班。

根據航路追蹤顯示，孟晚舟的包機並沒有像其他自北美西岸飛往東亞的班機般，使用北太平洋或美國阿拉斯加的航路。而是向北甚至略微偏東，朝北極海方向飛去，避開美國領空及周邊空域，是同一航線民航機很少選擇的航路，引起中國網友討論。

其中許多人認為，這是中國方面避免美國「事後反悔找碴」、「橫生枝節」的安排，在最後關頭總要提防美國「出么蛾子」（耍花樣），畢竟孟晚舟滯留在加拿大就是美國所為；也有人表示，平安回國就好，繞點遠路也無妨。