我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

關於補強針該知道的事 誰可打？哪些職業符合資格？

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

中央社／北京25日電
孟晚舟的包機並沒有像其他自北美西岸飛往東亞的班機般，使用北太平洋或美國阿拉斯加的航路。而是向北甚至略微偏東，朝北極海方向飛去，避開美國領空及周邊空域。（取材自Flightradar24）
孟晚舟的包機並沒有像其他自北美西岸飛往東亞的班機般，使用北太平洋或美國阿拉斯加的航路。而是向北甚至略微偏東，朝北極海方向飛去，避開美國領空及周邊空域。（取材自Flightradar24）

華為財務長孟晚舟獲釋後，今早搭乘中國政府包機自溫哥華返國。根據追蹤，她的班機避開了北太平洋及阿拉斯加航路，而朝北偏東繞經北極航路，引發中方避免美國橫生枝節的聯想。

綜合媒體報導，孟晚舟獲釋後搭乘的是「中國政府包機」，由國航777-300型客機飛行，航班編號為CA552，已於今晚4時30分左右自溫哥華起飛，目的地為廣東深圳，預定美東時間25日上午9時前後抵達。

孟晚舟獲釋後，曾在法庭外發表簡短談話。據中國媒體畫面，她在談話中說，這起案件在過去3年顛倒了自己的人生，但始終相信「黑暗當中總有一線光明，這是生命中珍貴的經驗」。並「感謝我的祖國，還有我祖國的人民對我的支持和幫助，這是我走到今天最大的支柱」。

孟晚舟獲釋也受到中國民眾關注，但中國官方截至發稿為止，並未作出任何表態。中國外交部發言人趙立堅則透過新浪微博的個人帳號，簡短寫下「歡迎回家」4字；而環球時報總編輯胡錫進也發表短篇評論表示祝賀，並指這是「國家的力量最終塑造了這個結果」，希望能對中加關係重啟和中美關係鬆動都產生一定作用。

根據媒體報導及中國網路畫面，孟晚舟在發表談話後，即在大批加拿大司法人員戒護下，前往溫哥華機場通關登機離去。此後，她搭的CA552班機，便成為知名飛航追蹤軟體Flightradar24上最熱門的追蹤航班，且遠遠超過其他航班。

根據航路追蹤顯示，孟晚舟的包機並沒有像其他自北美西岸飛往東亞的班機般，使用北太平洋或美國阿拉斯加的航路。而是向北甚至略微偏東，朝北極海方向飛去，避開美國領空及周邊空域，是同一航線民航機很少選擇的航路，引起中國網友討論。

其中許多人認為，這是中國方面避免美國「事後反悔找碴」、「橫生枝節」的安排，在最後關頭總要提防美國「出么蛾子」（耍花樣），畢竟孟晚舟滯留在加拿大就是美國所為；也有人表示，平安回國就好，繞點遠路也無妨。

中國 孟晚舟 美國

上一則

布林肯：美樂見中國釋放加拿大兩公民

下一則

孟晚舟有沒有認罪？美方：她承認在詐欺計畫中的責任

延伸閱讀

孟晚舟獲釋 胡錫進酸美：比當年阿爾斯通被罰幸運

孟晚舟獲釋 胡錫進酸美：比當年阿爾斯通被罰幸運
布林肯：美樂見中國釋放加拿大兩公民

布林肯：美樂見中國釋放加拿大兩公民
孟晚舟獲釋 中國政府派包機接回

孟晚舟獲釋 中國政府派包機接回
美與孟晚舟達成「緩起訴協議」 加拿大當庭放人

美與孟晚舟達成「緩起訴協議」 加拿大當庭放人

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
恒大集團深圳總部外23日仍有不滿的投資者聚集，被警方及保安包圍。(美聯社)

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

2021-09-23 22:45
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
孟晚舟獲釋放後，腳上已無電子腳鐐。（路透）

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

2021-09-24 19:40
孟晚舟8月出席加拿大法院的庭訊。(路透)

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

2021-09-24 11:47
拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

2021-09-19 11:40

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
今日美國報：拜登民調下跌 有五大原因

今日美國報：拜登民調下跌 有五大原因