加國總理杜魯多：康明凱和史佩弗 在中獲釋正返加

華為財務長孟晚舟在加拿大 獲釋後,加拿大總理杜魯多 隨後宣布,在中國 監獄關押1000多天的康明凱和麥可·史佩弗已搭機正在返回加拿大的路上。

據中國媒體報導,麥可·史佩弗(Michael Spavor)遭判刑11年,被指曾多次拍攝中國軍事裝備照片和影片,並將照片提供給境外人員。經鑒定,史佩弗拍攝的相關照片和影片均屬中國機密級的國家秘密。

中國媒體報導,史佩弗曾在不同時間多次拍攝中國軍事裝備照片和影片,並將其中部分照片非法提供給境外人員。並指他是另一名被中國指控危害國家安全的加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)的重要情報關係人,長期向康明凱提供各種信息資料。

報導並指出,康明凱曾於2017年至2018年以偽造商人身分、虛構經商事由的方式進入中國境內,在北京、上海、吉林等地,通過關係人搜集大量非公開的涉中國國家安全等信息,並撰寫分析報告。康明凱被指控犯為境外刺探國家秘密、情報罪一案目前還在審理中。

加拿大總理杜魯多曾譴責中國對史佩弗的判決結果,「完全不可接受和不公平」。杜魯多並批評中國的司法程序缺乏透明度,審判甚至沒有達到國際法要求的最低標準。

加拿大總理杜魯多宣布,在中國監獄關押1000 多天的康明凱(左)和麥可·史佩弗(右)已搭機正在返回加拿大的路上。(美聯社)

BREAKING – Prime Minister Justin Trudeau says Michael Kovrig and Micheal Spavor are on a plane back to Canada right now. After a 1000+ days in a Chinese prison, the two Michaels are on their way back home #cdnpoli https://t.co/0RD39Rv075 pic.twitter.com/mQw0h1xTqC