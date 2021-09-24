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孟晚舟獲釋後 杜魯多：中國關押的兩人 搭機返加

華為孟晚舟獲釋 加拿大法官終結引渡程序

加國總理杜魯多：康明凱和史佩弗 在中獲釋正返加

世界新聞網／即時報導
加拿大總理杜魯多宣布，在中國監獄關押1000 多天的康明凱和邁克爾·斯帕弗已搭機正在返回加拿大的路上。（取自推特）
加拿大總理杜魯多宣布，在中國監獄關押1000 多天的康明凱和邁克爾·斯帕弗已搭機正在返回加拿大的路上。（取自推特）

華為財務長孟晚舟在加拿大獲釋後，加拿大總理杜魯多隨後宣布，在中國監獄關押1000多天的康明凱和麥可·史佩弗已搭機正在返回加拿大的路上。

據中國媒體報導，麥可·史佩弗（Michael Spavor）遭判刑11年，被指曾多次拍攝中國軍事裝備照片和影片，並將照片提供給境外人員。經鑒定，史佩弗拍攝的相關照片和影片均屬中國機密級的國家秘密。

中國媒體報導，史佩弗曾在不同時間多次拍攝中國軍事裝備照片和影片，並將其中部分照片非法提供給境外人員。並指他是另一名被中國指控危害國家安全的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）的重要情報關係人，長期向康明凱提供各種信息資料。

報導並指出，康明凱曾於2017年至2018年以偽造商人身分、虛構經商事由的方式進入中國境內，在北京、上海、吉林等地，通過關係人搜集大量非公開的涉中國國家安全等信息，並撰寫分析報告。康明凱被指控犯為境外刺探國家秘密、情報罪一案目前還在審理中。

加拿大總理杜魯多曾譴責中國對史佩弗的判決結果，「完全不可接受和不公平」。杜魯多並批評中國的司法程序缺乏透明度，審判甚至沒有達到國際法要求的最低標準。

加拿大總理杜魯多宣布，在中國監獄關押1000 多天的康明凱（左）和麥可·史佩弗（...
加拿大總理杜魯多宣布，在中國監獄關押1000 多天的康明凱（左）和麥可·史佩弗（右）已搭機正在返回加拿大的路上。（美聯社）

中國 加拿大 杜魯多

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