孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

據法新社報導,華為財務長孟晚舟 24她在日於加拿大 獲釋放,她在溫哥華最高法院外宣讀聲明後隨即搭機返中國 。據報導,這架國航班機從溫哥華飛往深圳。

加拿大法官24日終結針對孟晚舟的引渡程序,解除保釋條件,結束近三年的法律攻防。

Gone. Enigmatic to the end. Huawei CFO Meng Wanzhou leaves her palatial homes behind, along with her government-issued ankle bracelet, and heads back to China on an aircraft with no call sign. pic.twitter.com/fr8ZQAbpvf