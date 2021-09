華為孟晚舟獲釋 加拿大法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

加拿大 法官今天終結針對華為財務長孟晚舟 的引渡程序,下令解除她的保釋條件,孟晚舟獲釋放,結束近三年的法律攻防。

法新社報導,加拿大卑詩省最高法院副首席大法官 福爾摩斯(Heather Holmes)做出這項裁判前,孟晚舟已與美國檢方達成緩起訴協議,避免詐欺重罪指控。

加拿大法官今天終結針對華為財務長孟晚舟的引渡程序,下令解除她的保釋條件,孟晚舟獲釋放。(美聯社)

Latest: Electronic ankle bracelet is removing from Meng Wanzhou. She will return China today. pic.twitter.com/BoYNRfhztV