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美眾院通過 建議邀台灣明年軍演

華盛頓記者張文馨／23日電
兩年一度的環太平洋軍演去年八月在夏威夷外海舉行，共有10國應邀參與，軍演自1971年起已舉行27次。圖／取自美國印太司令部
兩年一度的環太平洋軍演去年八月在夏威夷外海舉行，共有10國應邀參與，軍演自1971年起已舉行27次。圖／取自美國印太司令部

美國聯邦眾議院23日晚間表決通過2022財政年度國防授權法（FY 2022 NDAA），明年度國防支出總額達7,780億美元，包含為美軍調薪2.7%、加強應對中國的威脅，以及支持台灣提升不對稱戰力，並要求國家情報總監提交中國破壞台海穩定的行動報告。

根據眾院版通過的修正案，「支持台灣投資不對稱戰力，要求國防部提供一份包含計畫和政策選項的報告，以支持台灣的防衛預算和軍購程序，促進持續投資的軍力與台灣的不對稱防衛戰略一致」。

此外，眾院通過，指示國家情報總監向國會提交報告，說明中國干預或破壞台海及印太地區和平穩定，及破壞美台合作的行動。

這部長達1,300多頁的國防開支法案有諸多方面涉及中國，包括科研發展、人權問題、新冠溯源及國際影響力等。

有關台灣，先前公布的草案包括邀請台灣參與明年環太平洋軍事演習（RIMPAC），建議國防部加強國民兵與台灣合作，以及重申台灣關係法與6項保證是美台關係基石，協助台灣強化自我防衛能力，包括對台軍售與美台軍事交流，提供美台軍事互操作性和強化台灣後備能量。

由於通過的版本還需彙整，根據先前的草案，國會支持美國對印太地區的堅定承諾，包括加固聯盟與夥伴關係，以嚇阻中方侵略和惡意行動，以及持續在印太地區投資軍力與軍事部署。

此外，國會要求國防部長向國會提出「中國在拉美和加勒比海地區擴大影響力」和「中國軍事與安全發展」的相關報告。

參議院軍事委員會7月完成審查，送交院會預計下月開審；由於參眾兩院通過版本不同，兩部法案需跨院協商，並分別再獲兩院支持，才能送交美國總統簽署生效。

美國國會山莊報報導，NDAA是政策法案，說明國防部明年施政計畫，即便規畫出7,780億美元的天花板，國會還得再通過一個單獨的撥款法案與之匹配，才能落實，國防授權法等於替下一步的國會預算談判奠定基礎。

台灣關係法 中國 美國

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