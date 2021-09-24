今日美國報：拜登民調下跌 有五大原因

蓋洛普民調(Gallup)及非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)最新民調統計均顯示，如今高達53%國民眾不滿意拜登施政表現。(美聯社)

拜登 總統上台的最初六個月，民調 表現維持亮麗，但從今年6月之後就開始走下坡，8月間由於新冠疫情反彈、阿富汗撤軍引發動亂兩大因素內外夾攻，民調跌至谷底。蓋洛普民調(Gallup)及非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)最新民調統計均顯示，如今高達53%美國 民眾不滿意拜登施政表現。今日美國報分析，拜登民調走跌有五大原因，其中之一包括「蜜月期已經結束」。

今日美國報(USA Today)報導，蓋洛普及丕優研究中心民調同時顯示，如今絕大多數美國民眾對拜登執政感到不滿意，這是拜登上台以來第一次出現的狀況。拜登面臨的最大警訊在於，在2020年選舉中力挺拜登而讓拜登贏過川普的獨立選民，現在已經紛紛流失。蓋洛普調查發現，如今僅37%獨立選民滿意拜登執政表現，比之前高點的61%縮水了24%。

蓋洛普資深分析師梅根‧布瑞南(Megan Brenan)說：「我們可以安全地說，拜登已經不在處於蜜月期階段。」

報導指出，就在民調下跌的同一時間，拜登的社會安全網法案及對抗氣候變遷法案，由於民主黨中間派與進步派意見分歧而陷入難產。再過短短14個月的時間，民主黨極可能在2022年期中選舉失去參眾兩院多數優勢。

今日美國報分析，拜登施政滿意度創新低的五大原因包括：

一、Delta變種病毒肆虐

丕優研究中心調查顯示，目前仍有51%美國民眾對拜登處理疫情有信心，但與3月相同民調的數字相比，則減少了14%。密西根州立大學(Michigan State University)公共政策與社會研究中心(Institute for Public Policy and Social Research)主任葛斯曼(Matt Grossman)指出，某些民眾心中存有期待，認為美國疫情危機其實早就該結束了，今夏疫情反彈讓民眾期待落空，隨之而來是對民眾經濟、防疫措施重新上路感到擔憂，「民眾的感受是，這一切究竟還要持續多久？」

二、阿富汗情勢迅速惡化

雖然美國民意普遍贊成結束長達20年的阿富汗戰爭，但今日美國報與索夫克大學(Suffolk University)2日公布聯合民調指出，只有26%美國人同意拜登對阿富汗撤軍的處理方式。

布瑞南說，拜登民調下跌出現在兩個轉折點，首先是今年6月到7月之間，當時是因為美國疫情再度升高，然後則是8月到9月之間，原因則是阿富汗情勢，加上拜登一直無法有效控制疫情。她說，阿富汗撤軍的某些後續發展可能持續影響民眾對拜登施政的感想，例如阿富汗難民在美國的安置問題等。

三、美國南部邊境動盪不安

美墨邊境連續數月出現破紀錄移民人潮，讓民眾對於拜登解決邊境危機感到越來越缺乏信心。丕優研究中心調查顯示，57%美國民眾說，不相信拜登有能力可以對移民政策做出明智決策，相較之下，今年3月相同民調統計結果則為46%。高達1萬5000名海地公民本周從美國南境非法入境抵達德州邊境小鎮迪雷歐(Del Rio)，凸顯邊境危機日益嚴重。從現在到2022年期中選舉之前，邊境危機恐將持續上演。

四、民眾對於經濟感到越來越焦慮

丕優研究中心調查顯示，37%美國人認為經濟即將變差，只有29%民眾認為經濟將會變好，另外34%民眾則認為經濟狀況不會改變。相較之下，今年3月的相同民調顯示，44%美國人認為明年經濟可望好轉。

共和黨籍國會議員把通貨膨脹問題歸咎於拜登，但白宮則反駁這波物價上漲只是短期現象。丕優研究中心調查顯示，63%民眾對於食物及日常用品價格一路走高感到非常擔心，42%民眾對於雇主招不到人填補職缺覺得憂慮，另外35%民眾則煩惱著房屋可能遭到銀行贖回或害怕可能被房東逼遷。

五、黨派嚴重對立讓執政蜜月期因此縮短

蓋洛普對歷任美國總統施政滿意度的調查中，拜登創下二次世界大戰以來倒數第二名，在上台後相同時間點，只贏過2017年9月時施政滿意度37%的川普。前總統歐巴馬、小布希及柯林頓，上台之初到了9月間的蓋洛普民調，施政滿意度分別為52%、51%、47%。

今日美國報分析，由於政黨嚴重對立，如今很少美國人願意支持與自己屬於不同政黨的總統。

葛斯曼指出，拜登施政滿意度在短期之內獲得提升的機會不大，除非出現某些重大進展，例如確診案例突然大量減少。