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若恒大倒下 高盛估將重創中國企業獲利

編譯陳家齊／綜合外電
恒大的破敗可能重創中國房市，並外延衝擊中企獲利。 路透
恒大的破敗可能重創中國房市，並外延衝擊中企獲利。 路透

彭博資訊報導，國際投資人目前對中國恒大集團債務問題的共識，似乎是不會形成金融體系的系統風暴，意即沒有所謂的「雷曼時刻」，恒大要倒就去倒，「隨便，我們不在乎」。不過，高盛公司發表的分析報告認為，恒大崩盤將對中國房地產市場造成重大衝擊，並且擴散到傷害其他企業的獲利。

高盛估計，北京當局對其60兆美元房地產市場所實施的緊縮措施，幾乎是史無前例，中央和地方政府今年推出的監管規定超過400條。僅在第3季，房市調控措施就已導致地產銷售與去年同期銳減14%，上市開發商市值蒸發900億美元。

分析師表示，雖然上市開發商僅占中企總利潤的4%，但房產市場可能透過金融、營造、消費和財富效應等管道，衝擊到上市公司15%的利潤。一旦住宅活動增速每下降10個百分點，就可能導致房產市場獲利增速減少2個百分點。

因此，高盛的股票策略師下修對MSCI中國指數明年獲利增速的預期，從13%下調至7%，比彭博訪調分析師所預期的11%還要悲觀。劉勁津等分析師表示，在最糟的情況下，每股純益可能萎縮15%。

目前MSCI中國指數成分股的本益比，已經從先前2月高點19.6降到目前的13，反映了部分市場風險，而高盛估計，合理本益比可能應在12.5，在最糟狀況會下降到11。

最大的風險在於，北京當局為了調控房地產市場而願意承受的痛苦，可能比投資人想像得還要深。

高盛 中國 恒大集團

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