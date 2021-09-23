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落腳智利的海地人轉進美國：那兒好100萬倍

編譯盧炯燊／綜合23日電
許多海地難民原本已在智利安家，因拜登上台後宣布取消川普時期的強行遣返政策，才湧往美國碰運氣。圖為無證客涉水進入德州境內。（Getty Images）
許多海地難民原本已在智利安家，因拜登上台後宣布取消川普時期的強行遣返政策，才湧往美國碰運氣。圖為無證客涉水進入德州境內。（Getty Images）

湧到德州德里歐市(Del Rio)的1萬多名海地無證移民，大多數不是真正來自海地，而是來自智利及巴西；他們早已在智利取得難民庇護資格，在當地工作及生活，但在拜登總統取消遣返後，才決定前來美國

智利是拉丁美洲最富有的國家，這些海地人過去五、六年一直在首都聖地亞哥(Santiago)、聖保羅(São Paulo)等城市生活並工作。

據估計，智利約有15萬名海地人，在屬於拉美第五富裕國家的巴西，也有12.5萬名海地人；在德州德里國際大橋下發現散落數十張智利身份證，即註明國籍為海地。

許多海地難民原本已在智利安家，因拜登上台後宣布取消川普時期的強行遣返政策，才湧往...
許多海地難民原本已在智利安家，因拜登上台後宣布取消川普時期的強行遣返政策，才湧往美國碰運氣。圖為無證客涉水進入德州境內。（Getty Images）

協助這些海地無證移民的「移民研究中心」專家本斯曼(Todd Bensman)表示，有不少海地人向他表示，

「我愛智利，它比海地好1000倍，但我想來美國，那好100萬倍。」

因此，他們不惜千里長途跋涉，途經哥倫比亞、巴拿馬、哥斯達黎加、尼加拉瓜、宏都拉斯及瓜地馬拉，然後到達墨西哥邊境塔帕丘拉鎮(Tapachula)營地。

本斯曼說，這些海地人當聽到拜登當選總統的消息後，已蠢蠢欲動，直至拜登取消遣返後，就決定升級生活方式。其後在拜登政府向墨西哥施壓後，他們不能繼續向北移動，但到了9月12 日，墨西哥突然說他們可自由離開。

他們於是前往美國，邊境對岸的德里歐自然是首選目的地，因為它與其他美墨邊境的口岸不同，他們獲黑幫組織洛斯哲塔斯(Los Zetas)的承諾，過境到美國毋須繳付「過路費」。

許多海地人聲稱在墨西哥邊境被關押數個月後，墨西哥當局就會對他們不聞不問，除了最初數天要遵守一些繁瑣的規定，例如在文件上蓋印之類，其後就不會再有了。

這些規定是川普時代要求的，無證移民必須在墨西哥等待，然而墨西哥又覺得他們是製造問題的人；本斯曼猜測，墨西哥人覺得太麻煩了，所以暗地讓他們向美國衝去。

本斯曼表示，在德里歐國際大橋下滯留的海地人，很多人寧願被遣返回智利及巴西，而不是海地太子港。

墨西哥 美國 美墨邊境

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