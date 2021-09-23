北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

恒大集團深圳總部外23日仍有不滿的投資者聚集，被警方及保安包圍。(美聯社)

華爾街日報引述知情官員報導，北京 已通知各地方政府，做好準備應對恒大集團 可能倒閉的風險；若恒大無法妥善應對，地方政府與國企必須介入。此舉象徵政府可能不願出手相救。

華爾街日報今天引述了解相關討論的官員稱，中國 當局正要求地方政府，為恒大集團「可能的倒閉」預做準備。這顯示中國不願為這間負債累累的房地產開發商紓困，同時準備應對恒大造成的經濟和社會影響。

報導並稱，如果恒大未能妥善應對，北京也已要求地方政府機構，以及國有企業在最後一刻介入處理善後事宜，包含失業以及購屋者權益等。

報導提到，地方政府也被要求組織由法律專家與會計師組成的小組，調查恒大集團在各地的營運及財務情形，同時聯繫各地的不動產開發商，討論後續承接恒大不動產項目的事宜。

此外，各地也要成立執法小組，監測民眾的憤怒情緒，以及可能發生的群眾事件。

對於上述報導，恒大及中國國務院新聞辦公室均未回應。

恒大集團昨晚宣布將支付一筆今天到期的公司債利息後，暫時化解債券違約疑慮，恒大股價上午在港股開盤後一度暴漲逾30%，收盤仍大漲17.62%。但恒大本月還要面對兩筆高額債券，債務危機仍未解除。