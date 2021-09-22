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習近平聯大承諾 不再建境外煤電廠

記者羅印冲／綜合報導
中國國家主席習近平在聯合國大會演說時承諾，「中國不再新建海外煤電項目」，引發關注。（路透）
中國國家主席習近平在聯合國大會演說時承諾，「中國不再新建海外煤電項目」，引發關注。（路透）

距離聯合國氣候峰會不到100天，中國國家主席習近平昨透過視訊在聯合國大會發言時，提出「全球發展倡議」，呼籲國際社會加快落實2030年可持續發展議程，並承諾「不再新建境外煤電項目」，引發關注。

據新華社，習近平提出的「全球發展倡議」，包括打造開放、非歧視的科技發展環境、援助發展中國家等，最受關注的部分是完善全球環境治理，加快綠色低碳轉型。習除了重申中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，還提出要支持發展中國家能源綠色低碳發展，「不再新建境外煤電項目」。

美國總統氣候問題特使柯瑞對習的決定大加稱許，並感到高興。柯瑞此前訪問天津時曾敦促中方停止煤電廠投資，但當時的談判未取成果。美中關係從日前「拜習通話」確保競爭不會升級為衝突，到拜登強調不尋求新冷戰，如今氣候議題合作能否令美中關係轉暖，備受關注。

中國作為全球煤電大國，習近平公開承諾「不再新建境外煤電項目」後，立刻引起國際媒體關注。美國國家公共電台（NPR）就認為，此舉可能會極大遏制全球煤電發展趨勢。紐時則指，隨著中方在氣候峰會前宣布不再新建境外煤電項目，其他用煤大戶如印度、土耳其、南非等將面臨更加進退兩難的局面。

聯合國秘書長古特瑞斯也對習近平的宣示，表示歡迎，認為中美加速在全球淘汰煤炭項目，符合巴黎協定目標。

據觀察者網報導，北京這項決定對全球煤電的意義非同小可。彭博昨援引總部位於北京的國際綠色金融研究所數據指，目前全球超過7成的燃煤電廠依賴中國資金，中國是境外最大燃煤電廠融資方。

數據顯示，儘管從2014到2020年，中國計畫在境外建設約1,600億美元的燃煤電廠，但有880億美元的項目已被擱置或取消。在2014年及之後宣布的52個項目中，目前只有一個投入營運。

NRDC國際氣候問題高級戰略顧問施密特（Jake Schmidt）分析，中國一直承受很大壓力，如果他們想成為全球氣候變化方面的領導者，就不能成為境外燃煤電廠主要融資方。「這次宣言邁出了很大的一步。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

中國 習近平 聯合國

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