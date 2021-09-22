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來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

記者張文馨／華盛頓報導
美商超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）。取自AMD網站
美商超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）。取自AMD網站

白宮22日公布科技顧問委員會成員，其中包括來自台灣台南的美商超微（AMD）總裁兼執行長、電機工程師蘇姿丰（Lisa Su）。

根據白宮介紹，蘇姿丰是半導體和高效能處理器專家，開創使用銅代替鋁連接半導體晶片，提高2成的半導體效能；蘇姿丰是來自台灣的美國移民，為首位獲得國際電機電子工程師學會（IEEE）授與的英特爾創辦人諾伊斯（Robert Noyce）獎章的女性，並被財星雜誌（Fortune）評為2020年度最佳商業人物第二名，以及巴倫周刊（Barron’s）2019年全球最佳CEO之一。

蘇姿丰3歲移民美國，24歲取得麻省理工學院電機博士，曾任職於德州儀器（Texas Instruments）、IBM、飛思卡爾半導體公司（Freescale Semiconductor），2011年加入AMD，領導該公司轉歸為盈，股價翻漲8倍，處理器產品超越英特爾等主要競爭對手；且她在2018年當選美國國家工程院院士，不少媒體報導以「矽谷半導體女王」形容她。

白宮表示，美國總統拜登宣布30位科技領袖加入總統科技顧問委員會（PCAST），專家涉獵領域包括物理、農業、生化、電機、奈米等領域；白宮新聞稿也提到，拜登組建的PCAST中，女性占一半、有色人種與移民超過三分之一，均是史上首見。

美商超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）。取自AMD網站
美商超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）。取自AMD網站

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