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新聞分析／AUKUS是美國「脫歐」的訣別書？

湯紹成／政大國關中心兼任教授
美國總統拜登、英國首相強生和澳洲總理莫里森15日透過視訊共同舉行記者會發表談話，並發布聯合聲明宣布成立三國新安全倡議AUKUS。（歐新社）
美國總統拜登、英國首相強生和澳洲總理莫里森15日透過視訊共同舉行記者會發表談話，並發布聯合聲明宣布成立三國新安全倡議AUKUS。（歐新社）

9月15日，美國總統拜登、英國首相強森和澳洲總理莫里森，聯合發布聲明建立「澳、英、美三國新安全協議」（AUKUS，三國名縮寫），此乃美國印太戰略的新布署，美英兩國將在一年半內協助澳洲製造核子潛艇，並加強三方聯合與情報分享，推動就業和繁榮，共享網絡與人工智能等其他海底技術，但引起極大的爭議。

拜登總統強調，AUKUS的目的就是要結合印太盟友，確保該地區持久和平。而在印太地區，澳紐美安全條約（ANZUS）是一個美國和澳洲，以及澳洲單獨和紐西蘭的防衛條約，且美日印澳「四邊會談」(Quad)，也將在24日於紐約聯合國大會期間舉行領導人實體峰會。尤其美國與英國都是北約會員國，現在再加上AUKUS，確實別出心裁。

而AUKUS成行的主要原因，乃首先是澳洲有意撕毀與法國在2016年所簽訂的聯合柴電潛艦計畫，而直接升級到核動力潛艦，以便更加有利抗中。而英國在脫歐之後，外交行動比較自主，還有意加入亞太國家的CPTPP，因而以AUKUS來強化英國在該地區的存在。再加上美國在阿富汗大潰敗之後，拜登政府急於想重拾盟友信心，因而三國一拍即合。

但由於英國相距甚遠，是否真的要為印太事務及時救援？而強森首相卻只表示，屆時將以維護國際法為目標，看似決心與實力都不足，實際效果如何，還有待觀察。而澳洲則因AUKUS獲得自行製造巡弋飛彈的能力，來與中國和俄羅斯競爭，可見此一協議可能引發印太地區新一輪的軍備競賽，也引發了東協國家的不安。

更重要的是，美澳英三國領袖在今年六月在英國舉行G7峰會時，就背著法國敲定AUKUS的細節問題，如今美澳兩國並未事先通知法方解約就一意孤行，法外長乃以背後捅刀來形容，以至於巴黎以召回駐美澳兩國大使來表示抗議，形同外交關係降級，這是法美兩國1778年建交以來的第一次，是可忍孰不可忍，可見此次決議的草率。

1964年，因法美關係不睦，法國乃西方國家中，第一個與中國建立大使級外交關係的國家，給與當時正陷入越戰的美國當頭一擊。1966年，法國就因北約要支配其軍隊，尤其是法國引以為傲的核武部隊（Force de frappe），而將北約總部逐出巴黎，法國也退出北約的軍事組織，直至1990年才再度參與北約的軍事行動。

不久前，馬克宏總統還已「腦死」來形容北約，就是因為美國在中東的政策並未經過北約的協商。如今，三個海權國家更不會對於歐陸國家在印太地區的反應有所期待，導致法國國會退出北約與反美的聲浪此起彼伏，被友邦出賣的悲情高漲。

但法國明年將擔任歐盟輪值主席國，在英國脫歐之後，法國乃歐盟27國中唯一聯合國安理會常任理事國。再者，在德國總理梅克爾9月下旬大選離職後，法國在歐盟的領導地位凸顯。

歐盟本月16日剛公布印太戰略，並將在該海域部署更多船艦，以保持海路暢通。而法國總統大選將在明年春季舉行，馬克宏面臨極右派的強力挑戰，為尋求連任，必會強硬回應美英澳三國的圖謀。

美國 英國 AUKUS

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