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11月起外國人赴美須完整接種 歐盟籲納入AZ疫苗

中央社布魯塞爾21日綜合外電報導
歐洲聯盟執行委員會呼籲美國應允許接種AZ疫苗者入境。(美聯社)
歐洲聯盟執行委員會呼籲美國應允許接種AZ疫苗者入境。(美聯社)

打過AZ疫苗的人11月起入境美國會不會受限？歐洲聯盟執行委員會今天呼籲美國應允許接種AZ疫苗者入境；美國CDC則稱現有指引早已納入這類人士。

路透報導，白宮昨天表示11月起將放寬禁止許多非美國公民─包括歐盟公民─搭機入境美國的限制，屆時美方將要求幾乎所有12歲以上外籍人士在入境前出具COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打證明。

但美國食品暨藥物管理局（FDA）目前只核准莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT與單劑型嬌生集團（J&J）等3款COVID-19疫苗，AZ疫苗還在審查中。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人馬莫爾（Eric Mamer）在記者會上說：「我們認為AZ疫苗很安全。從我方觀點來看，接種過AZ疫苗者得以旅行是很合理的事情。」但他也說決定權在於美方。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）發言人則說，CDC目前認定，若已完整施打FDA批准的疫苗，或是世界衛生組織（WHO）批准的疫苗，就會被視為已完整接種，因此他們將可搭機入境美國。

AZ疫苗已獲世衛組織與歐盟27國核可。根據公開資料，歐盟累計已施打7000萬劑AZ疫苗。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）昨天則說，有關AZ疫苗或中國、俄羅斯等他國製造疫苗是否會被承認，這是跨部會將討論的重點，11月或之前會有答案。

另一方面，根據路透看到的計畫文件，「兒童、COVID-19疫苗臨床試驗參與者，以及基於人道例外情況、但因重要理由且無管道及時接種疫苗的人」，將可豁免赴美前須證明打過疫苗的新規定。

但文件指出，通過這類「非常有限」豁免條件的大多數人，都會被要求同意一入境就施打疫苗。目前還不清楚施打方式或地點，以及旅客等待出現免疫力期間是否得隔離。

白宮官員表示，政府還在擬訂管理豁免條件的相關規範；他並稱屆時要以人道豁免入境美國者，也須提出令人信服的理由。而政府在給予人道豁免時，會考慮人們逃離某種緊急情況、暴力衝突等情形。

計畫文件並提到，國土安全部（Department of Homeland Security）、美國聯邦航空總署（FAA）與國務院將與「航空公司合作，並透過領務辦公室，研擬藉由登機程序實行變革的方針和程序」。一名政府官員另表示，過程中也將決定有關宗教豁免的政策。

疫苗 美國公民 白宮

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