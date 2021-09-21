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川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

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川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

中央社雪梨21日專電
川普對澳洲媒體爆料，指武漢實驗室外曾經堆放屍袋；他說據他接觸的證據顯示，COVID-19病毒有95%的可能性是源自武漢實驗室。(擷自YouTube天空新聞頻道)
川普對澳洲媒體爆料，指武漢實驗室外曾經堆放屍袋；他說據他接觸的證據顯示，COVID-19病毒有95%的可能性是源自武漢實驗室。(擷自YouTube天空新聞頻道)

川普向媒體大亨梅鐸旗下澳洲媒體爆料，指武漢實驗室外曾經堆放屍袋；川普指據他接觸的證據顯示，COVID-19病毒有95%的可能性是源自武漢實驗室。

美國前總統川普（Donald Trump）接受「澳洲人報」（The Australian）調查記者兼澳洲「天空新聞」（Sky News）節目主持人馬克森（Sharri Markson）訪問時表示，他估計疫情的最大可能來源，就是來自中國科學院武漢病毒研究所實驗室；不過，他並不確定是否有人蓄意洩漏病毒。

影片來源：YouTube Sky News Australia

馬克森今天透過「澳洲人報」發表報導，同時透過「福克斯澳訊」（Foxtel）有線電視網，發布她替「天空新聞」製作的紀錄片「武漢真相」（What Really Happened in Wuhan）。

影片來源：YouTube Fox Nation

「澳洲人報」、「天空新聞」及「福克斯澳訊」均為梅鐸旗下媒體。馬克森在文字報導和紀錄片中，均呈現川普親自爆料的內容。

川普表示，有人曾經向他提出證據，顯示武漢病毒研究所外堆放屍體；不過，他無法證實有關證據的真實性。

他說：「我開始聽到到一些說法，你也聽過的，就是實驗室外有很多屍袋。」

當馬克森追問有關證據是否來自情報機構時，川普說：「我並不清楚其來源，問中國吧。」

川普提到，有人向他報告指出，一名任職於武漢病毒研究所的科學家在感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，離開實驗室與女朋友共進午餐，過程中將病毒傳染給他的女朋友。川普說：「我認為這是失職。我認為因為有人失職，所以病毒自實驗室洩漏，而且實驗室內有一些安全問題。」

川普指出，有說法認為那位科學家或許就是零號病患。

他強調：「有些情報已被列為機密，我不能透露；但最有可能的情況，我說最有可能的意思，就是大約95%是病毒源自武漢實驗室。」

川普坦承：「我不清楚是否有人出於惡意，或是失職；但總之是源自武漢，源自武漢實驗室。」

針對川普爆料的內容，馬克森曾向美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）查證，但龐培歐拒絕證實。不過，龐培歐坦承，有一些很重大但並非直接的證據顯示，武漢病毒研究所是整個疫情危機的中心。

馬克森指出，中國科學院武漢病毒研究所於2019年9月12日將其網上數據資料庫下架，同一天，該研究所公告招標，要以12萬8000美元發包保全服務；同年10月18日，又公告招標，要以預算超過50萬美元採購安全監控系統。另外在同年11月6日，公告招標，以最高5萬2000美元預算採購「螢光定量PCR檢測儀」（fluorescence quantitative PCR instrument）。

馬克森引述美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）指出，武漢病毒研究所的有關採購行為，是「高度重要」並且是「有說服力的證據顯示病毒是來自該研究所」。

雷克里夫指出，早在2019年10月，武漢實驗室就已經有人出現與COVID-19一致的症狀。

雷克里夫提到，曾被感染或者最早提出通報的科學家和記者，隨後全部都下落不明。

川普對澳洲媒體爆料，指武漢實驗室外曾經堆放屍袋；他說據他接觸的證據顯示，COVI...
川普對澳洲媒體爆料，指武漢實驗室外曾經堆放屍袋；他說據他接觸的證據顯示，COVID-19病毒有95%的可能性是源自武漢實驗室。(擷自YouTube天空新聞頻道)

武漢病毒研究所 川普 澳洲

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