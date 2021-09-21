聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

美國總統拜登21日在聯合國大會發表演說。美聯社

美國 總統拜登 21日在聯合國大會發表演說，在完全沒有提到「中國」的情況下，拜登說，美國無意尋求冷戰，回應聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）近日呼籲美中修復雙邊關係，不應陷入新冷戰。

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拜登表示，「我們無意尋求新冷戰，或是讓一個世界分裂成集團。」

拜登宣告，已經結束20年的阿富汗衝突，結束無窮無盡的戰爭；現在開啟一個持續外交（relentless diplomacy）新時代，運用發展援助的力量，投資新方式以幫助全球各地人民。

拜登說，當美國聚焦優先事項，美國會與盟友夥伴在聯合國在內的多邊架構合作，以集中力量和速度應對挑戰；所謂的優先事項，拜登以印太地區為例，並稱當下和未來都最重要。

拜登表示，美國不會從競爭導向衝突，美國將會激烈競爭，以價值觀和實力領導盟友與朋友，反對強國統治弱國的企圖，無論其是否透過武力手段變更領土、經濟脅迫、科技剝削或訊息戰。

拜登細數新冠疫情 、氣候變遷、飢荒、人權問題，作為必須由世界各國合作努力解決的問題；拜登提到阿富汗地區的婦女人權，以及發生在新疆等地的壓迫少數民族的行為。