我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

華盛頓記者張文馨／綜合報導
美國總統拜登21日在聯合國大會發表演說。美聯社
美國總統拜登21日在聯合國大會發表演說。美聯社

美國總統拜登21日在聯合國大會發表演說，在完全沒有提到「中國」的情況下，拜登說，美國無意尋求冷戰，回應聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）近日呼籲美中修復雙邊關係，不應陷入新冷戰。

影片來源：youtube/ NBC News

拜登表示，「我們無意尋求新冷戰，或是讓一個世界分裂成集團。」

拜登宣告，已經結束20年的阿富汗衝突，結束無窮無盡的戰爭；現在開啟一個持續外交（relentless diplomacy）新時代，運用發展援助的力量，投資新方式以幫助全球各地人民。

拜登說，當美國聚焦優先事項，美國會與盟友夥伴在聯合國在內的多邊架構合作，以集中力量和速度應對挑戰；所謂的優先事項，拜登以印太地區為例，並稱當下和未來都最重要。

拜登表示，美國不會從競爭導向衝突，美國將會激烈競爭，以價值觀和實力領導盟友與朋友，反對強國統治弱國的企圖，無論其是否透過武力手段變更領土、經濟脅迫、科技剝削或訊息戰。

拜登細數新冠疫情、氣候變遷、飢荒、人權問題，作為必須由世界各國合作努力解決的問題；拜登提到阿富汗地區的婦女人權，以及發生在新疆等地的壓迫少數民族的行為。

美國 拜登 疫情

上一則

眾院民主黨提案暫停債限至明年 10天內先給政府經費

下一則

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

延伸閱讀

眾院民主黨提案暫停債限至明年 10天內先給政府經費

眾院民主黨提案暫停債限至明年 10天內先給政府經費
拜登不如川普直白...歐盟領袖坦言不知美「要回哪裡」

拜登不如川普直白...歐盟領袖坦言不知美「要回哪裡」
第一夫人首受訪 吉兒：拜登臨難關 我也痛苦

第一夫人首受訪 吉兒：拜登臨難關 我也痛苦
下機才知… 海地偷渡客流浪海外多年 又被遣返回國

下機才知… 海地偷渡客流浪海外多年 又被遣返回國

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02
拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

2021-09-19 11:40
紐約市卡麥餐廳領位員要求顧客出示疫苗接種紀錄，結果遭到圍毆。旁觀者的手機拍下當時經過。(WNBC截圖)

不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工

2021-09-18 07:05
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
美軍的最高現任將領——63歲的參謀長聯席會議主席，密利上將——14日遭捲入重大的軍政倫理與忠誠風暴。（歐新社）

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

2021-09-15 20:22

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品
華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術
通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招