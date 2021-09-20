拜登首場聯大演說 將強調美中是競爭非新冷戰

拜登總統21日將發表任內首場聯合國大會演說。Getty Images

拜登 總統21日將發表任內首場聯合國 大會演說，資深官員表示，拜登演說將強調美國 與大國競爭，非打新冷戰，也會談到美方撤軍阿富汗結束戰爭篇章，未來將著重有效外交。

聯合國大會總辯論21日展開，拜登（Joe Biden）20日下午動身前往紐約，準備晚間與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會晤，明天將親赴聯大發表演說。

任內首次出席聯合國大會，拜登只規劃21日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）召開雙邊會議，是目前唯一一場與他國領袖的場邊會談。結束後，拜登隨即返回華府，歡迎英國首相強生（Boris Johnson）的到訪。

談到拜登演說重點，一名資深官員表示，拜登明天會聚焦在美國結束20年戰爭篇章後，開啟密集外交篇章，將聯合盟友與機構因應當今時代重大挑戰，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、氣候變遷、新興科技、貿易經濟規則、投資乾淨基礎建設，以及以現代方式對抗恐怖主義等。

這名資深官員表示，拜登也會談到與美國與強權激烈競爭，但不打新冷戰。

古特瑞斯18日接受美聯社訪問時呼籲，美中應盡快修補失調關係，也須傾盡一切避免冷戰。他警告，這場冷戰有別於過去美國與蘇聯那場，可能更加危險，更難以處理。

回應古特瑞斯的憂慮，這名美國資深

官員表示，拜登不認同新冷戰、世界一分為二的概念，他認為該進行激烈、密集、謹守原則，且不會演變成衝突的競爭。「這是拜登近日向（中國國家主席）習近平傳遞的訊息，他明天在聯大也會傳達同樣訊息。」

這名官員指出，美國會致力捍衛自身利益與盟友，但會以負責任方式進行，避免有意或無意間陷入衝突。官員也強調，美中在部分領域能夠合作，包括氣候變遷、終結疫情等。

拜登與習近平9月9日進行二度通話，根據白宮發布的對話摘要，兩人針對雙方利益一致與分歧領域廣泛討論，也討論兩國確保競爭不會陷入衝突的責任。

反觀外長層級，國務卿布林肯（Antony Blinken）預計在聯大場邊與多國外長舉行雙邊、多邊會議，包括日本與南韓。

至於布林肯是否會與中方會談，國務院國際組織事務局資深官員巴克斯拉葛爾斯（Erica Barks-Ruggles）今天在一場電話簡報會中表示，中方代表團成員多是透過視訊參與聯合國大會，布林肯對口也不會親自出席，目前並無規劃會談。