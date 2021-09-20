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被遣返回國 偷渡客驚恐：「沒人告知要送我們回海地」

記者顏伶如／綜合報導
一批海地偷渡客周日被包機載回海地。(美聯社)
一批海地偷渡客周日被包機載回海地。(美聯社)

從墨西哥偷渡進入德州的兩周之後，23歲海地公民柏德斯(Johnson Bordes)成了第一批被美國以包機遣返的海地無證移民。華盛頓郵報報導，柏德斯19日走下波音737(Boeing 737)遣返班機時，發現自己回到海地首都太子港(Port-au-Prince)，驚嚇不已。他說：「他們怎能把我們送回這裡呢？這是不公平的。我都不知道今晚可以睡在哪裡。」

柏德斯說，2010年導致20萬人喪生的海地大地震之後，家人就選擇遠走他鄉，12歲的他與家人一起先落腳多明尼加共和國，後來轉往智利。他說，智利後來爆發新冠疫情，從住在美國的親戚們口中得知一些訊息之後，決定前往美國。柏德斯與家人展開長達4500哩跋涉，抵達美墨邊境。

他說，沒想到進入美國之後，下場卻是被送回十幾年前就離開的家鄉。如今多半講西班牙語及葡萄牙語的柏德斯，海地克里奧爾語(Haitian Creole)反而已經不流利。

華盛頓郵報報導，多名被遣返包機送回海地太子港的無證移民說，從來不曾獲得告知要被送回海地。柏德斯說：「如果拜登繼續遣返，就變成跟川普差不多。」他表示，回到海地的感受是為自己的人身安全感到害怕，「這是一個我已經不認得的國家」。

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報導指出，海地出現嚴重人道危機，被形容為「加勒比海的索馬利亞」(Somalia of the Caribbean)，某些人士主張不應該將數以千計的海地無證移民遣返回國。

今年5月，拜登政府同意為數千名已經在美生活的海地無證移民提供「臨時保護身分」(Temporary Protected Status，TPS)，但後來海地情勢急轉直下，如今拜登政府則開始遣返非法入境的海地無證移民。

報導指出，大規模遣返的動作在拜登任內展開，讓某些人士感到無法接受。「海地社會經濟政策研究中心」(Haiti Center for Socio Economic Policy)理事薛維里(Ralph P. Chevry)說：「令人詫異。」

他說：「能夠理解美國必須保護邊境安全，但海地目前狀況並不適合將任何人遣返，中央銀行已經沒有錢，黑幫控制整個國家，綁架事件層出不窮。」他也說，美國的遣返作業雖然不能稱為違法手段，「卻是非常不人道的」。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)19日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時為遣返作業辯護，並說海地最近發生的地震災情影響只出現在部分區域，根據實地調查分析結果，美方認定海地的狀況是可以讓無證移民遣返的。

遣返 美國 移民

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