潛艦爭端未解 法控美澳說謊 酸英投機

法國總統馬克宏（左）和美國總統拜登（右）6月12日在英國G7峰會場邊相談甚歡。馬克宏卻不知道，英國已藉這次峰會暗中說服美國，讓法國損失澳洲潛艦鉅額訂單。（路透）

美國、英國、澳洲 15日達成AUKUS三方安全協議，商定由美英協助澳洲打造核動力潛艦，澳洲則取消採購法國傳統動力潛艦370億美元合約。憤怒的法國繼召回駐美澳兩國大使後，18日指控美澳在這場危機中撒謊。法國政府發言人阿塔爾說，美國總統拜登 提議近日內和法國總統馬克宏 通電話，馬克宏將要求拜登解釋。

法國外交部長勒德里安告訴法國第二電視台，此事「存在撒謊、兩面手法以及重大背信，你不能在聯盟內搞這種把戲，這樣行不通」。他說，如今盟邦之間爆發「嚴重危機」。

澳洲取消向法國海軍船舶集團採購12艘傳統動力潛艦合約，轉而採購至少8艘採用美英技術的核動力潛艦。法國駐澳大使提博奉召返國前表示：「這不只是一份軍購合約，而是代表雙方信任、相互理解且真心誠意的夥伴關係。這種難以置信、尷尬笨拙、極不適當的局面，很不像澳洲以往會做的事情。」

法國政府主管歐洲事務的國務秘書伯恩表示，澳洲撕毀潛艦合約，動搖了整個歐洲的信心。

澳洲總理莫里森19日說，他的決定是為了國家利益。他說，印太安全環境近年來迅速惡化，法國明白，2016年簽訂的傳統動力潛艦合約，「不符合我們的戰略利益」。

勒德里安形容召回大使目的在「顯示我們有多麼不高興，以及我們之間存在嚴重危機，並重新評估要如何捍衛我們的利益」。

法國政府發言人阿塔爾說，美國總統拜登要求近日內和法國總統馬克宏通話，將是這場外交危機發生以來兩人首次聯繫。

阿塔爾表示，這場危機不只是商業問題，而是戰略問題，牽涉到攸關法國未來的印太均勢，以及「我們和中國的關係」。

他說，馬克宏將要求拜登解釋，為何會發生這種重創信任的事情。

另外，英國在這項3邊協議中扮演關鍵的牽線角色。詢及為何法國未召回駐英國大使，勒德里安尖酸回應：「對英國沒有必要，我們深知他們一貫的投機主義。」